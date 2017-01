I és per tot això que és útil recordar quin ha estat un dels instruments de més utilitat en tot aquest decantament de la voluntat majoritària dels catalans per la definitiva emancipació nacional: el recurs a la ironia".





I al respecte afegeix que "AIXÍ, IRÒNICAMENT, mig de broma mig de debò, ens hem anat repetint que la màxima confiança en l'èxit del procés cap a la independència calia posar-la en la reacció espanyola a les aspiracions catalanes. És a dir, que si bé nosaltres mateixos no érem massa de fiar, en canvi "ells no ens fallarien mai". Per això, ni quan finalment Espanya s'ha presentat amb la cantarella del diàleg, no ha aconseguit portar-nos a vendre. L'altra sortida irònica a la qual hem recorregut per minimitzar els efectes dels propis errors ha estat considerar que les improvisacions, els desacords i els vaivens en les tàctiques i les estratègies de l'independentisme eren un utilíssim factor de desconcert de l'adversari, incapaç així de poder respondre amb eficàcia a les ziga-zagues que ha anat fent el procés".

I és que per Cardús "EL CERT ÉS que han estat les respostes iròniques les que més han ajudat a desdramatitzar els moments més difícils, a riure'ns de les nostres pròpies debilitats i a superar els episodis més difícils de confrontació dialèctica. L'accelerat decantament dels catalans cap a la voluntat d'independència ha estat definit com a "revolució dels somriures", una expressió que li confereix un caràcter amable, però també d'una excessiva ingenuïtat. El més exacte seria qualificar-lo de "revolució de la ironia". D'aquella ironia que Ferrater Mora qualificava de "reveladora i transformadora". Una ironia que, alhora que fa clara la consciència dels propis límits i elimina les temptacions d'arrogància i supèrbia impedint que es caigui en el fanatisme, també transforma la desesperació en capacitat d'acció".



I conclou "La meva opinió és que la ironia no és tan sols allò que ens ha permès arribar sans i estalvis on som, sinó que seguirà sent la millor arma per resistir els embats finals d'aquest camí. Per això, m'ha semblat genial que encetéssim l'any amb aquell viral: "Bona entrada d'any 2017, i bona sortida d'Espanya 2017".