Respecte, dignitat i seguretat per a la nostra policia

Per al dia 17 de gener d'enguany està convocada una concentració a Barcelona, convocada per una plataforma que concentra les principals organitzacions sindicals representants de diversos cossos policials de tot l'Estat espanyol, com ara Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Policia Nacional, Ertzaintza, Policia Foral de Navarra, Policies Locals i





diverses policies portuaris i duaneres, creada amb l'objectiu de reivindicar principalment el respecte, la dignitat i la seguretat de la feina policial, que avui semblen en entredit.



No es tracta d'una manifestació per amenaçar a una determinada formació política, tal i com s'ha afirmat des d'algun sector. Es tracta de reivindicar un respecte, una dignitat i una seguretat que mai s'hauria d'haver perdut"



Respecte, especialment per part de les institucions i els partits polítics que representen la societat a la que han de protegir. Són inadmissibles, per exemple, casos com les amenaces del regidor de la CUP, Josep Garganté, a un metge per tal que modifiqués l'informe de l'atenció prestada a un manter per tal d'inculpar als membres de la Guàrdia Urbana, la recent moció aprovada pel Parlament de Catalunya en la que s'insinua l'existència d'impunitat i de vulneracions de drets humans dins els nostres cossos policials o el vet de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a la presència de cossos policials al Festival de la Infància, com si fossin empestats, així com algunes cobertures informatives lamentables d'algunes actuacions policials per part d'alguns mitjans de comunicació amb l'objectiu de guanyar quota mediàtica per sobre la realitat informativa. S'ha perdut el respecte a la tasca policial davant la inquietant indiferència, passivitat i inacció dels responsables polítics de les institucions a les que representen.



Dignitat, perquè davant certes actuacions policials, els mitjans de comunicació i la nostra classe política sovint han qüestionat la professionalitat de la nostra policia, sotmetent-la a judicis paral·lels capciosos, interessats, parcials i molt allunyats de la realitat dels fets, malmetent la seva imatge i reputació en arres d'obtenir un rèdit polític o una quota dins la competitiva arena mediàtica. Això no significa, ni molt menys, que no s'hagin d'exigir les màximes responsabilitats quan pertoqui, però la presumpció d'innocència sembla un principi que regeix per a tothom llevat per al col·lectiu policial. Mai es va més enllà ni s'aprofundeix en el fons de la qüestió, analitzant i examinant amb detall les mancances i precarietats, tant materials com formatives, amb les que sovint han de treballar diàriament aquests policies per dur a terme la seva imprescindible tasca de protegir la nostra seguretat i garantir l'ordre públic i que incideixen directament en una eventual mala praxis policial involuntària.



Seguretat, perquè és imprescindible dotar als nostres agents de policia de la suficient protecció jurídica en l'exercici de la seva tasca policial, regulant, per exemple, d'una vegada per totes, la conflictiva proporcionalitat en l'ús de la força i de les armes d'una forma clara i detallada, evitant al màxim aquesta gran discrecionalitat en la seva interpretació i que crea tanta controvèrsia i perjudica la tasca policial. També és necessari dotar als nostres agents de policia de la suficient formació i informació, d'eines, instruments i materials moderns i adequats a les necessitats i temps actuals i de comandaments i responsables polítics suficientment preparats per a les tasques que tenen encomanades. Sovint, el policia ha de treballar amb mitjans obsolets i poc funcionals, trobant-se sol i desemparat, tant operativament, com jurídicament, dificultant enormement la seva tasca ordinària, sense que la societat en tingui coneixement i les institucions a les que representen mirin cap a un altre cantó.



Per tant, no desinformem. No es tracta d'una manifestació per amenaçar a una determinada formació política, tal i com s'ha afirmat des d'algun sector. Es tracta de reivindicar un respecte, una dignitat i una seguretat que mai s'hauria d'haver perdut. No hi ha pitjor sord que qui no vol escoltar. Lamentablement, però, la resta de formacions polítiques de casa nostra sembla que continuaran impassibles i continuaran mirant cap a un altre costat fins que algun dia lamentablement passarà quelcom amb la nostra policia que mai hauríem volgut que passés i que hauríem pogut fàcilment evitar. Una llàstima tot plegat. En fi...



Marc Costa