En una entrevista al Punt Avui la directora i productora cinematogràfica i presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, independentista reconeguda, Isona Passola ha afirmat que "a l'Estat espanyol no hi ha separació de poders i

aquesta minoria secularment incrustada al poder no concep cap idea d'Espanya que no sigui la pròpia perquèen treu molt partit econòmic i, per tant, va a totes i juga brut".



Sobre si es farà el referèndum creu que "Tot està madur per poder fer un pas important endavant i aquest pas pot ser el referèndum. Sí".



I pel que fa al 9-N per a ella va ser "extraordinari. Tothom fent-se fotos i votant amb emoció. A quines eleccions s'ha vist al món que la gent quan posa un vot a l'urna faci cara de felicitat, plori i es faci fotografies? Emocionalment va ser una de les experiències més importants que es poden viure en nom de la democràcia". I sobre la posterior criminalització d'aquest i els que el van organitzar assegura que "Això explica molt bé el que és el govern espanyol i el que està disposat a fer per la democràcia i per resoldre el problema territorial. Queden ben retratats". També ha explicat que en cas de condemnes creu que s'hauria de "Mobilitzar l'opinió pública internacional per denunciar que una gent que ha fet les coses democràticament i civilitzadament, doncs ha estat encausada. És molt important que això es doni a conèixer, però també que la gent es mobilitzi aquí a Catalunya, que segur que ho farà".



Passola també s'ha referit també, a la judicialització de la política catalana que veu "



Passola acaba afirmant que assistirà a la concentració del proper dilluns en suport de Mas, Rigau i Ortega "Hi haurà molta gent. El poble sempre respon. No ha fallat mai. Això sí que ho tinc clar"