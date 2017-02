En un article a la Vanguardia, Francesc-Marc Álvaro , en relació al 9-N i les aloracions que n'ha fet el PP afirma "té gràcia que sigui el PP –un partit minoritari i amb una implantació limitada a Catalunya– el que dictamini què és més o menys real al nostre país. Hi ha moltes Catalunyes, afortunadament,

com ho demostra que el germà d'Enric Millo –delegat del Govern espanyol– es manifestés en suport dels processats pel 9-N"



Així, per a Álvaro "Les reaccions furibundes (una mica més del que és habitual) de certs polítics i periodistes contra els independentistes arran del judici de Mas, Ortega i Rigau indiquen que la màquina que manté i mantindrà viva la idea d'una Catalunya independent és, per damunt de tot, el menyspreu i l'insult que es repeteixen cada dia contra els ciutadans que porten l'estelada i, sovint, també contra el conjunt de la societat catalana. Més enllà dels greuges econòmics, culturals i purament polítics, allò que fabrica independentistes és la manca de respecte i el seu complement pal·liatiu: el paternalisme displicent de qui es considera propietari del tros, acompanyat d'amenaces de tota mena, impròpies d'unes regles de joc que diuen que els partits independentistes són perfectament legals"

Sobre com es tracta el Procés des de Madrid creu Álvaro que el quwe intenten "és reduir el teu adversari a una caricatura" i que això "et deu estalviar d'argumentar en positiu. És a dir, si presentes l'independentisme com una causa d'idiotes, no tens necessitat d'explicar res sobre el teu projecte d'Espanya; en tens prou amb invocar la Constitució de manera tautològica per evitar reconèixer el teu fracàs"

I afegeix al respecte que "Vet aquí que els insults i atacs als polítics i partidaris de la independència no són altra cosa que una cortina de soroll per tapar les limitacions d'una classe dirigent que no pot vendre una idea d'Espanya atractiva, creïble i posada al dia. Ni el PP ni el PSOE ni Cs ofereixen res de nou en aquest sentit. Cada insult contra els independentistes és l'expressió d'un espanyolisme eixorc i paralitzat, que no té res per oferir més enllà del típic "ordeno y mando", ahir en mans de militars, avui vehiculat mitjançant els tribunals i els mitjans que –com va dir el director d'un diari madrileny– consideren més important la unitat d'Espanya que la veritat."



I conclou que "Aquell català emprenyat que Enric Juliana va començar a descriure fa uns anys s'ha convertit, finalment, en el català insultat. Aquesta transformació em sembla d'una transcendència enorme, perquè hi ha una ratlla molt fina que separa els greuges polítics i socials del sentiment d'humiliació. Aleshores, una causa política esdevé una causa d'una naturalesa diferent, amb factors que s'escapen a qualsevol previsió. Quan la humiliació domina el camp, qui té la força i tots els instruments de coerció no ho té tot a favor i, per tant, ha de pensar molt bé fins on vol arribar. Els que se senten maltractats, escarnits i humiliats poden perdre la partida, esclar. Poden, fins i tot, barallar-se entre ells. Poden experimentar frustració i aturar-se durant un temps. Però no abandonaran la idea ni el projecte que els permet imaginar una vida col·lectiva sense haver de suportar, per exemple, que els diguin nazis perquè volen votar en un referèndum, mentre paguen el sou d'un fiscal general que no fa res per evitar que els tractin com criminals de guerra"(...)"És la manera com lluitem el que ens defineix, més que la meta que anhelem. Per això procuro no escriure com ho fan alguns".