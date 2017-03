En les últimes setmanes el CEEC ha rebut diverses consultes de comandaments, quadres i funcionaris dels cossos de Seguretat i Emergències de Catalunya demanant quina ha d'ésser la seva contribució al Procés.

El CEEC demana que s'actuï amb tot el rigor, seny i responsabilitat davant de qualsevol situació que es pugui produir per causa d'aquest.



D'altra banda, el CEEC creu que tots els funcionaris de la seguretat pública de Catalunya han de fer una gran contribució en aquests moments històrics per al futur de la nostra nació.



Així creiem:



En primer lloc que no els toca prendre postures polítiques doncs com a ciutadans i funcionaris públics són plurals i es deuen a les lleis vigents.



En segon lloc recordar que l'obligació de tot el cossos de funcionaris públic de la seguretat és el de defensar les institucions i els ciutadans de Catalunya i per això són claus pel Procés doncs la seva funció és assegurar que ningú alteri la seguretat ciutadana ni l'ordre públic i que no es produeixi cap tipus de violència, vingui aquesta d'on vingui.



Catalunya disposa dels seus propis cossos de seguretat i això li hauria de permetre impedir que ningú des dels extrems polítics o les clavegueres intenti impregnar el Procés amb violència o utilitzi aquesta per desestabilitzar-lo.



Queda per tant contestada la pregunta: la funció de la Policia de Catalunya i tots els cossos de seguretat i emergències és la d'impedir qualsevol brot de violència sigui aquest espontani o organitzat.



El Procés fins el dia d'avui s'ha construït sobre la base de la democràcia i el civisme i ha de continuar sent així si volem aconseguir el respecte i el suport del món que ens mira.





Comissió Política del CEEC