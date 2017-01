Crítica al bisbe de Terrassa sobre legalitat i armes

Una carta dominical del bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses, fa una interpretació criticable del missatge del Papa Francesc sobre la pau i la no violència activa.

El missatge papal amb motiu de la Jornada Mundial per la Pau es titula "La no violència: un estil de política per a la pau". La carta del bisbe terrassenc porta el mateix títol. Una primera crítica a Saiz Meneses es quan escriu sobre legalitat i no violència. Afirma: "Aquest mètode polític (la no violència activa) es fonamenta per damunt de tot en la primacia de la llei. Per damunt de tot, s'ha de partir del reconeixement de la força del dret, que és igual per a tots".







Les paraules del bisbe de Terrassa no coincideixen amb la versió del Papa Francesc que posa de model a personatges destacats en la no violència activa i en la desobediència civil com Mahatma Gandhi i Martin Luther King. També posa com a exemple a Jesús en l'episodi evangèlic de l'adúltera. Aquesta dona tenia que ser apedregada en compliment de la llei civil i religiosa, però Jesús desobeeix la llei i impedeix que sigui lapidada pels seus acusadors. En sintonia amb Jesús, el pastor i activista Martin Luther King, assassinat per l'odi i en nom de la legalitat establerta, defensava que "tots tenim la responsabilitat moral de desobeir les lleis injustes" i estava d'acord amb sant Agustí: "Una llei injusta no és llei".



Una segona crítica a Saiz Meneses es refereix a l'armamentisme. El bisbe de Terrassa fa bé al denunciar el comerç mundial d'armes i al deixar constància de que Espanya és un dels 10 primers estats fabricants d'armament, però el bisbe és criticable per demanar "que es reguli amb molt de rigor el tràfic legal, és a dir, amb la legítima finalitat de defensar la integritat de la pròpia nació o estat".







El Papa Francesc no parla en el seu missatge de la primacia de la llei ni d'integritats nacionals o estatals. Francesc Recorda unes paraules de Joan Pau II: "Un canvi crucial en la vida dels pobles, les nacions i els estats es realitza a través d'una lluita pacífica, que empra només les armes de la veritat i de la justícia". Els comentaris de Saiz Meneses també contrasten amb la carta dominical de l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol Balcells, titulada "La no-violència i l'Evangeli". L'arquebisbe Pujol, com Francesc, cita a Martin Luther King, a Mahatma Gandhi, a Jesús de Natzaret i la seva no violència activa que al desobeir la llei mosaica impedeix que la dona adúltera fos apedregada.