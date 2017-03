En un article al País Joan B. Culla afirma que "el PSC ja no és el PSC dels "trenta gloriosos" (1978-2008), sinó una força menor que es mou en el 15% dels vots, amb prou feines l'ala esquerra del front unionista que completen C's i PP".

Ens explica Culla que l'any 1987 "L'alcalde Maragall, ferit en les seves aspiracions supramunicipals, va proposar a l'executiva del PSC presentar, a través del PSOE, un recurs d'inconstitucionalitat contra la LOTC. Però el gruix de la direcció del partit, i singularment el seu primer secretari, Raimon Obiols, van decidir no fer-ho. Tenien encara en ment el paperot de la Lliga contra la Llei de Contractes de Conreu del 1934 —un partit catalanista impugnant una llei catalana davant el Tribunal de Garanties Constitucionals republicà— i van creure que la posició central del Partit dels Socialistes a Catalunya era incompatible amb voler tombar davant un tribunal de Madrid una llei democràticament aprovada a Barcelona".



I al respecte afegeix aquest que "És obvi que aquell PSC dels anys vuitanta ja no existeix. Vam tenir una evidència contundent d'això el 4 de novembre del 2015, quan el primer secretari Iceta va posar-se a la foto juntament amb Inés Arrimadas i Xavier García Albiol a l'entrada del Tribunal Constitucional, abans d'acudir els tres junts a presentar les seves impugnacions contra el dret del Parlament català a debatre i votar una "declaració de desconnexió" respecte d'Espanya".



Per a Culla "ni Felipe ni Zapatero en el zenit de les seves respectives fortunes polítiques van humiliar el PSC com ho ha fet la gestora presidida per Javier Fernández, amb la submisa col·laboració d'un Miquel Iceta disposat a tot abans que caure de la cucanya.



Fervorós marxista-grouchista ("aquests són els meus principis; si no li agraden, en tinc uns altres"), Iceta va passar del "Pedro, sigues ferm! Deslliura'ns de Rajoy i del PP! Per Déu! Deslliura'ns d'ells! Aguanta! Resisteix les pressions!" (24 de setembre), de beneir el no és no dels set diputats del PSC (29 d'octubre), a capitular sense condicions davant les amenaces dels gestors interins de Ferraz. No pot descriure's d'una altra manera l'acord rubricat el 7 de març, el punt tercer del qual estableix: "Correspon al PSOE la definició de la posició política dels socialistes en els assumptes de naturalesa i rellevància constitucional, així com en aquells l'aplicació dels quals excedeixi de l'àmbit territorial de Catalunya". Amb aquesta lletra i l'esperit que la impregna, la futura política de pactes del PSC queda completament lligada de mans i peus."



Així ens diu també que "L'articulisme patriòtic madrileny celebra el pacte Iceta-Fernández i el descriu com "una renovació del socialisme català, depurat d'incrustacions molt més identitàries que socialdemòcrates", encara que li quedi algun recel sobre el futur: "El PSC, en el nou marc de relació amb el PSOE, no pot tornar a les ambigüitats". El problema que tal vegada des de la Porta del Sol no es percebi és que, sense les ambigüitats i les incrustacions identitàries que van cimentar els seus grans èxits, el PSC ja no és el PSC dels "trenta gloriosos" (1978-2008), sinó una força menor que es mou en el 15% dels vots, amb prou feines l'ala esquerra del front unionista que completen C's i PP."



I conclou que "La direcció del PSC ha aconseguit evitar que Ferraz ressuscités la Federació Catalana del PSOE..., al preu de convertir de facto el PSC en aquesta federació autonòmica, obedient i sucursalitzada"