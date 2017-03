El Departament de Cultura estrena un cercador d'apps en català coincidint amb el Mobile World Congress

La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura ha creat Cerca apps, un cercador d'apps (aplicacions per a dispositius mòbils) en català que en aquest moment ja n'inclou prop de 200 i que s'anirà ampliant progressivament.

Cercaapps s'ha nodrit de les apps que s'han publicat setmanalment des de febrer de 2013 en el marc de l'acció de sensibilització "L'App de la setmana", que té l'objectiu de promoure el consum d'apps en català als dispositius mòbils. L'eina, que coincideix amb la celebració a BArcelona aquests dies del Mobile World Congress, s'enriquirà amb noves apps de la setmana i amb les que facin arribar les empreses i els ciutadans mitjançant un formulari.



El món digital i les tecnologies mòbils són una oportunitat i un repte per al català. La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura vol afavorir que tingui una sòlida base en tecnologies lingüístiques i promoure una oferta competitiva de productes i serveis. En aquesta línia, convoca anualment una línia d'ajuts per a empreses, a través de la qual l'any 2016 es va donar suport a una vintena de projectes. Aquest any 2017, es convocarà una nova línia de subvencions per a empreses que anirà destinada exclusivament a la traducció i la localització en català de productes tecnològics: apps, programari, videojocs, etc.



D'altra banda, el Departament de Cultura dóna suport a diverses iniciatives de sensibilització per promoure l'oferta i el consum de productes digitals en llengua catalana. Totes aquestes iniciatives es poden consultar al web http://llengua.gencat.cat/digital