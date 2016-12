El Govern crea el Guardó Pau Casals per enfortir la projecció internacional de Catalunya

El Govern ha aprovat la creació del Guardó Pau Casals "amb l'objectiu de fomentar la projecció exterior de la cultura catalana" i situar el model cultural del país com a referent i marca internacional, segons ha explicat el conseller de Cultura, Santi Vila, durant la roda de premsa posterior a la reunió del Govern.

La distinció suposa atorgar a personalitats rellevants de l'àmbit cultural català el títol honorífic de Legat o Legada d'Honor de la Cultura Catalana perquè contribueixin a la seva projecció arreu del món.



El Guardó Pau Casals neix, doncs, amb una doble finalitat. Per una banda, "distingir les personalitats rellevants de l'àmbit cultural català que hagin contribuït significativament en la projecció exterior de cultura catalana". I, per una altra, atorgar a les persones guardonades l'honor d'exercir durant dos anys naturals, de forma altruista i gratuïta, i sota la denominació honorífica de Legat o Legada d'Honor de la Cultura Catalana, tasques específiques de "representació, promoció i projecció internacional" de la cultura catalana.



Aquestes tasques es desenvoluparien tant en el marc de les seves respectives activitats professionals com en tots aquells esdeveniments o actes culturals als quals puguin assistir a petició de la Generalitat.



Els requisits per poder rebre el guardó són:



1. Ser personalitats de prestigi internacional reconegut per la seva excel·lència en qualsevol disciplina o professió de l'àmbit cultural.



2. Haver contribuït a la projecció internacional de la cultura catalana



3. Tenir un ressò, influència o fama internacional que els permeti amplificar el missatge de Catalunya com a país de prestigi, d'excel·lència i de qualitat.



4. Tenir una excel·lent reputació, integritat i honorabilitat pública i privada, i no donar suport a organitzacions o causes que siguin incompatibles amb les finalitats de la distinció.



El Guardó Pau Casals s'atorgarà amb periodicitat biennal i es concedirà a títol vitalici i honorífic, sense cap tipus de retribució, i la relació de possibles persones candidates s'elaborarà i es valorarà amb la participació de la Fundació Pau Casals.



La decisió de crear aquesta nova distinció s'emmarca en l'impuls d'avançar cap a un model cultural compartit per tots els agents implicats, eficient i competitiu, que faci possible posicionar Catalunya a l'avantguarda de les polítiques culturals del món i desplegar i enfortir la realitat cultural catalana per situar el model del país com a referent i marca internacional.



Catalunya ha tingut històricament una vocació internacional clara, una llarga tradició d'obertura cap a l'exterior i una forta capacitat d'absorció de les diverses influències, gràcies a la seva ubicació geogràfica i com a porta d'entrada a Europa. La cultura catalana és un reflex viu d'aquestes característiques, pel fet de ser testimoni fonamental de la trajectòria històrica i d'identitat de la col·lectivitat nacional.