El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, ha mostrat a través de Twitter la seva indignació arran de la nova querella que la Fiscalia ha interposat contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.











































Als qui roben: poc més que catifa vermella i als qui volen que el poble voti; querelles, inhabilitacions i judicis. Parlem clar: a la merda". Jordi Sànchez s'ha expressat així a través de Twitter poc després que es conegués la querella per part de la Fiscalia contra Forcadell, Corominas, Simó i Barrufet per la resolució del referèndum. Al tuit, el president de l'ANC també carrega contra la decisió de l'Audiència de Palma, que avui ha dictaminat llibertat provisional sense fiança per a Iñaki Urdangarin.