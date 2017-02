Acte de Societat Civil Catalana amb el seu president, Mariano Gomá, l'ex-ministre Josep Piqué i el president del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, aquesta tarda al Círculo Ecuestre, club selecte i patrici de Barcelona. Un lloc ideal per acollir unes "reflexiones sobre Catalunya y España".

I en un dia com el 14 de febrer, sant Valentí, pels qui se senten, malgrat tot, enamorats d'Espanya.





L'ex-ministre Josep Piqué, que és vicepresident del Círculo de Empresarios, ha presentat Vega de Seoane. Piqué ha dit que admira iniciatives com Societat Civil Catalana (SCC) perquè s'enfronten a un clima de "coacció civil i moral". Ha esmentat els incidents produïts davant del TSJC i els insults a la fiscal cap de Barcelona, tot dient que "a vegades tinc la sensació que a Catalunya tenim massa feixistes". En la línia del discurs de Mariano Rajoy en el congrés del PP d'aquest cap de setmana -al qual ha citat-, ha dit que "no es pot contraposar democràcia i llei". Entre el públic, l'ex-president de SCC Josep Ramon Bosch escoltava agraïẗ.



Piqué ha criticat l'ús que el sobiranisme fa de les institucions, la divisió civil que està provocant i que amenaça, segons ell, la cohesió social. Ha afirmat que un projecte polític és viable si assoleix una clara majoria social, amb reconeixement internacional i amb un lideratge consolidat, elements que l'independentisme no ha aconseguit, "i ells ho saben". Davant d'això, ha dit, s'intentarà aplegar forces entorn el dret a decidir. Un bloc que inclouria en termes marxistes la petita burgesia, la burgesia rural, els menestrals i els antisistema.



"Sobre Catalunya n'han d'opinar tots els espanyols"



L'antic ministre de José María Aznar ha assegurat que "el referèndum no es farà" i s'anirà a unes eleccions anticipades. Sobre el dret a decidir, ha dit que "sobre Catalunya, també tenen dret a opinar tots els espanyols". En canvi, sí que es pot parlar del corredor mediterrani, de l'aeroport del Prat, de l'educació i dels serveis socials.



Vega de Seoane és un personatge que gaudeix de la polèmica, sobretot si es tracta de Catalunya. Recentment, ja va sorprendre amb unes declaracions crítiques amb el procés en què va dir que els emprenedors fugien de Catalunya "com de la pesta". Unes paraules que van causar indignació en sectors empresarials catalans, com al Cercle d'Economia, entitat que manté amb el Círculo de Empresarios una bona relació. Avui a l'Ecuestre, però, ha estat molt moderat.



Vega de Seoane ha recordat que el Círculo de Empresarios va néixer fa quaranta anys. Té 220 socis, les empreses dels quals representen el 16% del PIB espanyol. El president de l'entitat empresarial ha dit que volen sempre reflexionar pensant en el llarg termini. Segons ell, uns milers de persones aquí i uns milers de persones allí han anat creant una dinàmica de tensió i desencontre, i "la rauxa s'ha anat imposant al seny". Ha dit que coincideix amb Antón Costas quan va dir que davant l'actual situació, no es pot trobar una solució, sinó una sortida.



Per Vega de Seoane, "el govern espanyol ha de fer coses. Per exemple, deixar de parlar del corredor mediterrani i que es fes". Una aposta per aquesta infraestructura donaria satisfacció a una part de la societat catalana. Amb un to molt més suau del que ha emprat en anteriors ocasions, ha insistit en la importància pels empresaris i inversors de disposar d'un marc de seguretat jurídica.



Ha estat un acte molt concorregut, al qual s'ha abocat el tot unionisme. Hi era el delegat del govern espanyol, Enric Millo, socis de l'Ecuestre, el portaveu del PP al Parlament, Alejandro Fernández, la regidora del mateix partit a Barcelona Àngels Esteller, el president d'Empresaris de Catalunya Josep Bou i el darrer alcalde franquista de l'Hospitalet, Vicenç Capdevila.



Pep Martí



(Servei de Nació Didital per a Tribuna)