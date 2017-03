Marta Rovira: 'Estem il·lusionant la gent a través de les oportunitats que ens dóna poder construir un Nou País'

Aquest cap de setmana Esquerra Republicana ha fet un desplegament sense precedents, ni tan sols en campanya electoral, ubicant més de 145 parades de forma simultània arreu del país, incloent-hi totes les capitals de comarca. Aquesta acció, aquesta 'macroparada', s'emmarca dins de la campanya participativa 'La República que Farem'.

La seva secretària general d'Esquerra republicana, Marta Rovira, hi ha participat des de la macroparada que han muntat els republicans a Vic.



Marta Rovira ha destacat la il·lusió i els ànims que transmet la gent del carrer, conscients que estan construint un Nou País, 'si reflexionem com ha de ser aquesta República, com han de ser la justícia, l'educació, la sanitat, doncs la gent també s'il·lusiona perquè estem parlant d'oportunitats. Estem il·lusionant la gent a través de les oportunitats que ens donarà la Independència que per nosaltres només és un instrument, és un mitjà per construir un Nou país', ha assegurat Rovira.



La Fiscalia fa política



Sobre els entrebancs i dificultats Rovira ha valorat el recurs que presentarà la Fiscalia, descontents amb la condemna pel 9N. La Secretària General d'Esquerra Republicana, ha conclòs que segurament la Fiscalia no ha complert les expectatives polítiques que tenia, no han exercit prou encara la política, 'és evident que han rebut una directriu, encara volen condemnar més la democràcia, encara volem dificultar més que els catalans a Catalunya puguin votar per decidir' i 'la Fiscalia seguirà fent la seva feina que malauradament avui dia encara és més política que professional en l'àmbit de la justícia que és el que li pertocaria fer', ha lamentat.



Al costat del procés de pau



Sobre l'anunci d'ETA que el 8 d'abril es desarmarà per complet, Marta Rovira ha explicat que 'Esquerra Republicana sempre ha estat al costat i empenyent amb tots els processos de pau que hi ha hagut. En aquest procés, que és un procés de pau, nosaltres avui ens alegrem que es faci un pas més i que aquest pas sigui el definitiu'.