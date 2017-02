En un article a Nació Digital Laura Pinyol destaca les paraules de Colau del cap de setmana en que esperonava als centenars d'assistents a "fer visible aquesta marea que representen" els comuns i a defensar un "espai polític transversal que defensi clarament el referèndum" i treballi per "revertir les retallades criminals".

I per Pinyol "Treballar activament pel referèndum vol dir fer-lo possible. I en aquest escenari de consultar als ciutadans una solució (política) per resoldre la disjuntiva (també política) on està instal·lat el conflicte entre Catalunya i Espanya implica i obliga a fer tots els impossibles perquè pugui celebrar-se. De les paraules de Colau sembla difícil que el discurs de la tebior en un imminent escenari de precampanya pel sí o pel no pugui tenir massa més recorregut".



No obstant també ens diu aquesta que "Tant Colau com Domènech van situar com un punt d'inflexió en les demandes de més democràcia el Moviment 15-M. Però sembla que obliden que, en paral·lel el país també ha viscut onades furibundes de manifestants al carrer per demanar la total sobirania. Unes demandes fetes per la gent, que han desbordat partits polítics i organitzacions cíviques. Una marea ciutadana que entén que més democràcia és ser sobirans. Sí, ser sobirans també per revertir les retallades criminals" i al respecte afegeix que "Té raó Colau: cal vertebrar el país perquè des dels municipis no es pot fer tot. I ara caldria començar a afilar el llapis per explicar en quin bloc estarà aquest espai, al sí o al no. Construir un país de bell nou per fer-lo més just, més pròsper, més igualitari, més lliure. O seguir subjugant-lo a un Estat espanyol que lidia l'equació política en termes de dominació".



I conclou "La democràcia real és consultar als ciutadans. Qualsevol formació política que no s'impliqui activament en aquest repte majúscul que té el país per endavant els propers mesos és una cortina de fum. Però no cal patir: l'espai d'Un país en comú té la democràcia plena en la seva gènesi i el seu ADN. No hi ha alternativa. O sí o no. No ens fallaran".