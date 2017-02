Preocupació a la Guàrdia Civil per la seva instrumentalització

El CEEC ha detectat entre diferents professionals de la Guàrdia Civil la seva preocupació per la instrumentalització que està fent l'Estat d'aquest cos policial a Catalunya.El fet que es mobilitzin centenars d'efectius per fer simples registres a diferents persones vinculades al pressumpte finançament il·legal de CDC,

col·locant agents uniformats en els exteriors dels locals a registrar són una exhibició innecessària. I si això, a més a més, va acompanyat de l'avís previ als mitjans de comunicaió ens trobem davant d'una simple operació de propaganda. Tot i que hem de dir que els agents que duen a terme aquests operatius ho fan amb tota professionalitzant i utilitzant en tot moment bones maneres.



Els agents de la Guàridia Civil, doncs, estan preocupats per la imatge que estan donant al poble de Catalunya i haurien fet arribar als seus superiors que aquests mateixos operatius tindrien la mateixa efectivitat, o més, portats amb discreció. Sobretot quan aquests sovint es substenten sobre informacions inversemblants o poc contrastades que fan que la ciutadania, en general, les vegi com una simple operació de propaganda per ensenyar el muscle de l'Estat a Catalunya en uns moments polìtics que creuen que caldria, tot el contrari, actuar amb molta prudència.



Es creia que el canvi al capdavant de la delegació del Govern de l'Estat a Catalunya implicaria un canvi de formes respecte l'actuacio propagandística dels cossos i forces de l'estat a casa nostre però a l'hora de la veritat no ha estat així.



El CEEC insisteix en que caldria, doncs, no instrumentalitzar cap dels cossos i forces de seguretat en un moment polític tan delicat i trascendental com, el que estem vivint.



Comissió Política del CEEC