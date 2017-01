El cap de l'Executiu català ha pronunciat una conferència al Teatre Romea de Barcelona, que sota el títol de 2017, un any clau per al futur de Catalunya. "Aquest és l'any que culminarem el camí i garantirem als ciutadans el poder de decidir què volen ser i fer" ha assegurat.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmat que "enguany no serà un any corrent, sinó que és l'any per al qual ens hem estat preparant". "El 2017 és l'any en què acaba un procés i comença una era", ha subratllat, i ha fet notar que aquesta era serà la "d'una Catalunya rotundament lliure, més pròspera i més justa amb els seus fills, més solidària amb el món i més democràtica".



Carles Puigdemont ha fet notar que aquesta nova era de Catalunya "tots estem fent una declaració individual d'independència" i ha afegit que aquest "és un propòsit molt ambiciós però entusiasmant i engrescador i tenim la immensa sort que no depèn només de la política, sinó que depèn de tots nosaltres fer-ho possible i aconseguir un futur digne i decent per a la gent del nostre país".



"Aquest és l'any que culminarem el camí i garantirem als ciutadans el poder de decidir què volen ser i fer", ha afirmat, per mitjà d'un referèndum que, ha explicat, "serà vinculant, perquè el Govern i el Parlament ens comprometem a implantar allò que decideixi el poble". "Són els ciutadans els que autoritzen un referèndum fent-se'l seu", ha conclòs.



El president també ha insistit en la seva voluntat de diàleg i d'arribar a un acord per fer un referèndum pactat amb l'Estat. "No acceptaré el primer no ni el segon, no els posarem fàcil que diguin que no, ells també tenen el deure d'intentar ser fidels al compromís democràtic i no hi ha prou amb un monosíl·lab, s'hauran d'esforçar una mica més", ha dit, però ha expressat la seva preocupació per la distància que hi ha entre la democràcia catalana i l'espanyola.



En aquesta línia s'ha referit a la judicialització de la política i ha assenyalat que "el 9N va ser un dels moments més honorables del nostre país, dels quals ens podem sentir més dignes i orgullosos". "Va ser una jornada de dignitat nacional", ha afegit, i ha dit que "per això crea una gran indignació el procés penal obert contra l'expresident Mas, l'exvicepresidenta Ortega i els ex consellers Rigau i Homs".



Durant la seva intervenció, el cap del Govern s'ha referit a la conferència de presidents que es farà demà i ha fet notar que "fa més de quatre anys que no es convoca, malgrat que n'hi ha hagut motius per fer-ho, com la crisi econòmica". Ha denunciat que "no s'han complert els acords" que s'hi van adoptar, entre els quals hi havia el d'assegurar un millor finançament per a polítiques socials. "Algú pot dir que s'ha assegurat? Exactament al contrari", ha reblat.



"S'ha acabat el cafè per a tothom"



El president també ha insistit que no anirà a la conferència de presidents perquè hi ha una "absència absoluta de reconeixement" de la realitat de Catalunya, "allò que el president Rajoy va dir al seu discurs d'investidura que era el repte més greu d'Espanya". "En què quedem? Si és tan greu, com és que a l'hora de convocar presidents desapareix?", s'ha preguntat. També ha recordat que quan el president Mas va anar a la darrera conferència de presidents, al Parlament de Catalunya hi havà 14 diputats independentistes, mentre que ara sumen 72. "Hem sortit regim comú, s'ha acabat el cafè per a tothom, i alguns no ho volen veure, per ells va el pollastre", ha reblat.



Carles Puigdemont també ha aprofitat la conferència per fer balanç del seu primer any com a president i ha afirmat que "vam dir que l'agenda nacional i l'agenda social es donen sentit mútuament i no hem baixat la guàrdia en cap de les dues; hem sabut defensar el país i la seva llibertat, de manera indissociable de les necessitats de les persones".



Missatge de confiança



També ha recordat que al seu discurs de presa de possessió va dir ser fal·lible, però insubornable, i s'hi ha refermat: "No som perfectes ni pretenem ser-ho, però som insubornables pel compromís amb els ciutadans, no ens deixarem subornar per res, el nostre compromís és infal·lible". Per aquest motiu, ha volgut llençar un missatge al poble de Catalunya: "som una generació que hem vingut a retornar la confiança en la política".



A l'acte, que ha presentat el director de la Fundació Romea, Carles Canut, també hi han assistit els consellers de Salut, Antoni Comín; d'Interior, Jordi Jané; de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull; de Cultura, Santi Vila, i de Justícia, Carles Mundó.