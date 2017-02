El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha desmentit des de Narbonne, on es troba de visita oficial, que el Govern hagi rebut cap proposta per part del Govern espanyol ni que s'hagi reunit amb el president Rajoy per parlar-ne.





"Aquesta proposta que diuen que fan es com l'Esperit Sant, tothom en parla però ningú l'ha vist, seria hora que si el Govern espanyol té ganes de parlar sobre alguna proposta concreta posi alguna cosa sobre la taula", ha afirmat el cap del Govern. I ha afegit "sobre això no hi ha cap negociació ni privada ni oficial al més alt nivell, i cregui'm ens agradaria, i si no he vist formalment el president Rajoy per parlar d'això , per parlar d'una agenda de propostes sobre la taula, no és per problemes de la meva agenda".



I ha insistit "ja vaig avisar al Govern espanyol que estava en temps de descompte i que no atraparan el temps fent anuncis buits".



El president ha subratllat que "he dit en públic, i a tothom que m'ho ha demanat, que els 46 punts formen part d'una agenda de reivindicacions ja negociades. Si el que pensen oferir a Catalunya és la satisfacció d'una cosa que havien d'haver complert fa molts anys, no han entès res".



Carles Puigdemont ha recordat que "sobre la taula hi ha la nostra proposta d'un estat independent enfront d'un status quo que s'ha vist que no funciona". I ha insistit "el Govern sempre ha parlat de mà estesa amb el Govern espanyol per dialogar sobre el que demana el poble de Catalunya".



El president ha fet aquests declaracions en roda de premsa, després de la reunió que ha mantingut a primera hora de la tarda amb la presidenta de la regió francesa d'Occitània, amb qui ha signat un acord per reforçar la col·laboració interregional.