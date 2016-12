El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, acompanyat del vicepresident i diversos membres del Govern, ha fet, aquest matí, l'ofrena floral davant la tomba de Francesc Macià. Puigdemont ha assegurat que els país "és deutor de les idees i actituds de Francesc Macià: coratge, esperança i llibertat".









Per això , com "a successors" ha apel·lat a la necessitat de "posar al dia" aquestes actituds "no només amb els llenguatges i les prioritats d'avui, sinó pensant en les generacions que han de venir i que han de poder créixer amb una Catalunya que sigui conseqüència del coratge, de l'esperança i de la llibertat".



Des del cementiri de Montjuïc, on ha fet la tradicional ofrena floral davant la tomba on reposen les despulles de Francesc Macià, en el 83è aniversari de la seva mort, ha subratllat el "gran coratge" que sempre va tenir el qui fou president de la Generalitat i que "va posar al davant de qualsevol altre interès, la coherència personal i la fortalesa interior, per aconseguir els objectius vitals i col·lectius".



Pel president Puigdemont, "a conseqüència d'aquest coratge", ha apuntat, va saber "encomanar esperança al poble de Catalunya en uns moments de transició entre un passat fosc de negació, d'aniquilació, de supressió de les institucions seculars de la nació catalana", mentre va posar també les bases del tercer concepte que ha explicat que el definia "la llibertat" .