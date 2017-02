Del carrer a les nostres institucions

La situació social i política que estem vivint continua amb les contradiccions que els que tenim una certa edat i conservem la memòria d'alguns fets no podem deixar de repetir i denunciar. L'actitud dominant a l'estat espanyol és la de que cal respectar la llei vigent interpretada per un sector ideològic determinat.

Això passa ara d'una certa manera però en el fons ha passat sempre. La llei depèn molt del moment i la manera com va ser establerta i aprovada i de la manera com es interpretada en cada moment que s'està vivint.



Hem de repetir una vegada mes que l'actual constitució espanyola es va redactar i aprovar en un context històric que tenia poc d'expressió democràtica i de respecte a la voluntat de la ciutadania en general i especialment de la catalana. Cal recordar que, per exemple, l'article dos que ens diu "La Constitució es fonamenta en la indissoluble unitat de la nació espanyola, pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols" va ser inclosa i aprovada per l'amenaça militar d'intervenir en el procés i que en part ja es va produir amb la revolta d'un sector que liderava el Comandante Tejero.



Tots els règims polítics tenen el seu sistema jurídic i les seves lleis per aplicar al funcionament de la societat respectiva. El tema és en quines condicions s'han aprovat aquestes lleis i com son interpretades i aplicades. El règim del general Franco també tenia les seves lleis. El tema és com varen ser redactades i aprovades. I també cal recordar que un dels partits nous que va ser determinant en el procés que ens havia de portar a la democràcia va ser l'Aliança Popular, partit que tenia nou ex ministres del règim franquista entre els seus dirigents.



Per tant caldria esperar que l'actual govern espanyol, quan reclama el respecte a la llei, tingués prou sensibilitat democràtica per recordar les limitacions amb les que va ser redactada la Constitució actual, tot i que va ser aprovada en un referèndum però que estava condicionat per la por a tornar enrere vist el pes del sector militar franquista.



Tot això ja ho hem dit i repetit diverses vegades però encara es veu que convé tornar-hi perquè segons ens repeteixen constantment l'inconvenient per tal que els ciutadans de Catalunya puguin definir democràticament el seu futur polític és "El respeto a la ley". La veritat és que comencen a ser grotesques les mesures que estan prenent amb la inculpació a polítics catalans pel simple fet de convocar una consulta al poble de Catalunya per saber democràticament la seva voluntat política de cara al futur.



Sembla que l'únic recurs que ens deixen als ciutadans del nostre país és sortir al carrer i manifestar així la nostra voluntat col.lectiva. I amb aquest panorama es comença a veure que allò que volen des del govern central és que aquesta situació arribi a produir un cert cansament entre la població catalana i així poder aconseguir un estat de consciència que arribi a produir el quedar-se a casa per esgotament.



Tenint en compte tot això queda clar que ens convé seguir amb l'expressió de la nostra voluntat democràtica encara que sigui al carrer fins el dia que puguem tenir la nostra expressió política des d'un punt de vista institucional. I sembla que aquesta any ens toca arribar-hi.







Jordi Porta