Santi Vidal deixa la seva acta al Senat per no ser un obstacle pel Procés

El senador per Esquerra Republicana, Santi Vidal, que està suspès en l'actualitat del seu càrrec com a jutge per participar en la redacció d'un esborrany de constitució catalana, ha decidit abandonar el seu lloc al Senat i diu que ho fa "perquè no vol ser un obstacle pel Procés".