Amb aquest comunicat volen fer arribar a l'opinió pública "el seu desencís amb la persona que té encomanat tal honor, perquè el seu perfil no s'adiu al que seria més adequat per enfortir els vincles d'amistat i de col·laboració entre els dos països -Israel i Catalunya-, els seus pobles i les seves gents" afirmen.



Tot i això, l'ACAI "valora positivament que Israel hagi decidit tornar a tenir un consolat a Barcelona, símbol de la importància dels vincles de tot tipus que hi ha entre ambdós països" i afegeixen que "reiterem el nostre compromís en eixamplar els ponts que hi ha entre ambdues nacions i la nostra voluntat de mantenir les excel·lents relacions amb l'ambaixada d'Israel a Andorra i a Espanya, de tal manera que aplanin el camí perquè un dia no llunyà hi hagi una ambaixada d'Israel a Barcelona".