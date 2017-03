En un article a l'Ara Miquel Puig afirma "Des d'un principi vaig pronosticar que si l'independentisme no queia en el desordre, la violència o el ridícul, acabaria forçant l'estat espanyol a triar entre deixar de ser democràtic o permetre un referèndum. Però no sospitava que l'elecció li pugui acabar resultant tan fàcil".

Comença Puig recordant que "Una tarda del 1971 l'aleshores jutge de Falset, un home moderat, assenyat i bonhomiós, va compartir amb el meu pare -amic íntim- la seva indignació per l'indult general que el govern acabava d'aprovar. El considerava un insult a la feina de tots els professionals que s'esforçaven a impartir justícia d'una manera equànime". I en relació a això ens explica que "Tothom sabia la raó real de l'indult: des de feia mesos, estava pendent de celebrar-se la vista del recurs contra la sentència que havia enviat a presó un industrial per un cas de corrupció (el cas Matesa) que havia escandalitzat el país, i en què estaven imputats tres exministres, la complicitat dels quals semblava segura. L'última suspensió de la vista havia tingut lloc pocs dies abans. Franco ja havia concedit deu indults generals al llarg de la seva dilatada carrera, però l'excusa per a aquest era inconsistent: el 35è aniversari del seu nomenament com a Generalísimo" .



Així creu Puig que "En aquella època, la política m'importava poc, i encara menys tot el que es relacionés amb el franquisme, que em semblava una cosa tronada i més aviat ridícula. Si recordo l'incident és perquè em va sorprendre molt. El que em va xocar va ser la desproporció entre l'objectiu -salvar uns pocs caps- i el mitjà triat: treure de la presó milers de persones. Vaig comprendre que el franquisme no era tan arbitrari com em pensava, i que, per algun motiu, es veia obligat a respectar les lleis. Podia fer gairebé tot el que volgués, però no de qualsevol manera. Després, a la universitat, vaig haver d'estudiar que el franquisme es proclamava un "estat de dret" i vaig comprovar com des dels col·legis d'advocats es podia lluitar -heroicament- contra els abusos del règim gràcies al respecte d'aquest per les formes". I al respecte afegeix "Aquesta observació em va explicar l'èxit de la Transició (un èxit que jo, en aquella època, no celebrava): Suárez i els seus còmplices van poder acomboiar el franquisme des de la tirania fins a la democràcia gràcies al respecte del règim per les lleis. Prenent com a base una determinada legalitat es van aprovar les lleis que la destruïen. "De la llei a la llei" era la consigna dels reformistes, i si van tenir èxit va ser perquè els franquistes respectaven més la legalitat que les seves pròpies idees"

Però després de les últimes imputcions i sentències afirma estorat Puig "el que no em podia esperar de cap manera és que les institucions violessin fins i tot les formes, allò que el tardofranquisme -el franquisme que jo vaig conèixer- no s'atrevia a fer: aplicar les normes de manera manifestament arbitrària, que és el que s'ha fet en la imputació dels membres de la mesa del Parlament que van votar a favor de deixar debatre un assumpte concret. Potser jutjo benèvolament aquell franquisme, però no crec que s'atrevís a justificar dues decisions diferents sobre dos fets idèntics basant-se en l'especulació sobre les intencions de l'autor de l'un i de l'altre. Almenys no ho va fer l'any 1971"



I conclou "Des d'un principi vaig pronosticar que si l'independentisme no queia en el desordre, la violència o el ridícul, acabaria forçant l'estat espanyol a triar entre deixar de ser democràtic o permetre un referèndum. Però no sospitava que l'elecció li pugui acabar resultant tan fàcil.