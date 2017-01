El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha presidit la presentació dels tres volums que conformen la "Història del Periodisme de Catalunya" dirigida pel periodista Francesc Canosa i editada per Sàpiens en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya,

Puigdemont ha afirmat que s'ha demostrat que el periodisme català ha tingut i té "un compromís indefugible amb la pràctica permanent de la democràcia". I ha remarcat que "és necessari que el periodisme mantingui la seva funció democratitzadora de la societat, ja que cada dia hi ha nous desafiaments".



El cap de l'Executiu ha assenyalat especialment la tasca que van exercir els mitjans de comunicació en l'època franquista aconseguint que, a través del paper, "aquestes generacions tinguessin les primeres nocions del que era practicar la democràcia". "En els anys de l'analfabetisme forçat del nostre país, de l'analfabetisme respecte a la nostra llengua, la nostra història i tradicions, el periodisme va tenir un rol d'aula on tot el país va aprendre que la democràcia si no es practicava no servia per res, i, en practicar-la, van descobrir també que aquesta no era fàcil ni còmode", ha explicat.



Amb l'obra que s'ha presentat avui, editada per Sàpiens en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, Puigdemont ha assegurat que es demostra que "el periodisme català ha estat desacomplexadament a l'avantguarda, fins i tot en els moments més complicats" i que "ha assolit altíssimes cotes de qualitat professional, editorial, literària, gràfica i tecnològica".



El cap de l'Executiu ha assegurat que la Història del Periodisme de Catalunya, dirigida pel periodista Francesc Canosa, "és una peça que ens mereixem com a país i com a periodistes" i que evidencia que tant el periodisme que es fa a Catalunya com el propi país "són feliçment diversos".



L'acte de presentació, que s'ha fet a l'Auditori del Palau de la Generalitat, també ha comptat amb el director general de Sàpiens Publicacions, Jordi Creus; el periodista Josep Maria Casasús; la degana del Col·legi de Periodistes, Neus Bonet, i el director de l'obra, Francesc Canosa.



La consellera de la Presidència, Neus Munté, que ha estat l'encarregada d'obrir l'acte, ha destacat que "la història del periodisme és un pilar de la història del nostre país, i també la reconeixem íntimament lligada a la història personal de cada un de nosaltres". Per aquest motiu, ha remarcat que des del Govern, ja en la passada legislatura, "es va considerar de vital importància poder comptar amb una obra fidel i de qualitat que recollís aquesta història i la posés a l'abast de tothom".



El treball sobre la història del periodisme català consta de 3 volums il·lustrats amb més de 700 fotografies. El primer volum recull els inicis de la professió fins la Guerra Civil i s'hi explica el paper que van tenir les gasetes durant el segle XVII, el paper de la premsa humorística o el sorgiment de la premsa de masses a l'inici del segle XX. El segon volum se centra en el període de la dictadura franquista i detalla la censura i la clandestinitat que va viure la professió, així com la importància que va adquirir la ràdio o la pervivència del català. L'últim volum engloba el periodisme a Catalunya des de la transició fins a l'actualitat, amb un èmfasi especial en la normalització de l'ús del català a la premsa i la transformació dels mitjans arran de la irrupció de les noves tecnologies.