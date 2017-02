Acte conjunt d'ERC i Demòcrates per commemorar la República

Esquerra Republicana i Demòcrates de Catalunya han celebrat un acte conjunt que sota el títol 'De República a República' ha servit per commemorar la República del 1931 i plantejar els reptes de la República que farem.

El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha aprofitat el seu discurs per reivindicar la necessitat de fer la República davant d'un estat que 'menysprea la diversitat, la diferència la importància de l'ensenyament i de les polítiques socials en el seu conjunt, i la importància del creixement econòmic per poder finançar-les '.



Junqueras ha defensat la necessitat d'una agència tributària catalana i de la lluita contra el frau per fer una societat 'neta, lliure i transparent' i ha defensat fer un país 'no només pels que ens van precedir, sinó per tots aquells que han decidit ser catalans' i que busquen fer una societat millor.



El president dels republicans ha instat a fer el referèndum i la república el més ràpid possible perquè 'si alguna cosa ens caracteritza als independentistes és la pressa per deixar de ser-ho. El millor dels nostres discursos són els nostres fets'.



Per la seva banda,el portaveu de Demòcrates de Catalunya, Toni Castellà, ha destacat durant el seu discurs que 'l'única aliança que estem mirant és aquella amb la gent que insubornablement no s'aturarà fins a aconseguir la independència'. Castellà ha sentenciat que ara l'objectiu és el referèndum vinculant i que 'si guanya el sí, aleshores sí que exercirem la desobediència política i civil, exercirem la desobediència al marc espanyol perquè exercirem l'obediència al marc de Català'.



Castellà també ha volgut recordar que totes les "renúncies que ha hagut d'assumir el poble català per tal de poder reformar Espanya, des d'estatuts retallats fins a pactes constitucionals tancats en fals, no han servit per aconseguir una utòpica reforma de l'estat. Els comuns han d'entendre que això ja no és possible, i ja és hora de d'apuntar-se al Sí a la independència". Castella ha conclòs recordant que "ara ja no és moment de salvar Espanya, ara toca salvar-nos a nosaltres'.



L'acte ha consistit en una xerrada sobre els avenços aconseguit a Catalunya durant la República. Moderats per Clàudia Pujol, directora de Sàpiens, han intervingut el sociòleg Jordi Feu, la historiadora Dòmenech i l'escriptora Betsabé Garcia.