Antoni Segura nou president del CIDOB

El catedràtic d'història contemporània de la Universitat de Barcelona, Antoni Segura, acaba de fer-se càrrec de la presidència del CIDOB, el prestigiós think tank de política internacional. Per Segura aquest té "un prestigi internacional evident. Es considera el millor del sud d'Europa i el 58è en el rànquing mundial" i

afegeix que aquest "No només l'hem de mantenir sinó millorar". Així ho ha afirmat en una entrevista concedida al diari Ara .



Segura creu també, que "els think tanks han de ser referència en determinats temes. Un és repensar els models de ciutat per respondre a reptes que fa 40 anys no existien, i hi ha un cert desconcert de com actuar. Un altre és les tensions territorials que, més enllà del procés que vivim a Catalunya, es produeixen a Escòcia, Flandes, Irlanda del Nord -després del Brexit- o el País Basc. Ho hem d'analitzar sense apriorismes, tenint clar que la nostra feina no és definir-nos per donar una recepta política. El que és absurd és que aquí, on vivim aquest fenomen, siguem aliens a la seva anàlisi. I també voldria posar el focus en el Pròxim Orient i l'Amèrica Llatina".

Pel que fa a l'idonïetat o no d'estudiar el Procés o si això pot posar en risc la independència del CIDOB segura afirma que "Des d'un punt de vista estrictament acadèmic és analitzable i és convenient fer-ho. Les conclusions polítiques que se'n derivin ja són una qüestió de cada ciutadà i la seva responsabilitat. Jo vull que s'argumenti i es faci amb rigor" i afegeix al respecte que "Si es fa ben fet, no. El que sí que l'afectaria és si el convertíssim en un ariet o agitprop a favor d'una determinada acció política, i jo no estic plantejant això. ¿A algú li pot estranyar que s'estudiï el cas d'Escòcia? Espero que no, des del punt de vista acadèmic en moltes universitat anglosaxones aquest tema es treballa. Per què no ho hem de fer aquí?".