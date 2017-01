Iñigo Errejon, Josep-Lluís Carod-Rovira i Xavier Domènech van donar una conferència ahir a Barcelona en la que van analitzar l'escenari polític català.

Íñigo Errejón està de gira. Propaga a qui el vulgui escoltar la seva idea del que ha de ser Podem, i també una tesi de model d'Estat que pivota en la plurinacionalitat. Els afins a Pablo Iglesias n'escruten cada aparició, encara més si l'escenari és compartit amb Josep-Lluís Carod-Rovira, que a Espanya sempre més serà l'independentista que es va reunir amb ETA. L'aparell de Podem està tan pendent del que fa el secretari polític del partit -avui immers en el debat constituent de la formació- que fins i tot va fer venir Pablo Echenique a Barcelona aquest dimarts per equilibrar protagonismes. Però Errejón no sembla preocupat pels moviments de l'oficialisme de Podem. A Catalunya s'hi sent còmode. Entén el país, parla la llengua i no dubta a compartir diàleg amb les veus de l'independentisme d'ara i d'abans. La conversa amb Carod-Rovira promet. Compleixen les expectatives un i l'altre.



A l'espai Francesca Bonnemaison no s'ha programat un diàleg qualsevol. L'enunciat ja és suggerent: Catalunya, entre Ítaca i Icària. Errejón apareix amb una guarda pretoriana i la companyia de Xavier Domènech, que en els darrers dies s'havia despenjat prioritzant una nova convocatòria electoral a la celebració del referèndum, declaracions després matisades. Errejón, de verb fàcil i incansable, havia defensat en una entrevista a NacióDigital la legitimitat de la via unilateral davant un Estat que es nega a pactar una consulta vinculant.



Però el primer que parla clar és Carod-Rovira, que elogia Errejón i esmena l'estratègia d'ERC de carregar contra els "comuns". "És un error carregar contra gent que defensa drets democràtics", manifesta l'exvicepresident català en la seva arrencada. "L'adversari d'un independentistes d'esquerres no pot ser mai un autodeterminista d'esquerres", rebla Carod-Rovira, que acaba definint l'estratègia d'atacar els "comuns" com un acte d'"irresponsabilitat".



L'exlíder d'ERC assegura davant d'un auditori ple i expectant que "per primer cop des d'Adam i Eva" hi ha un polític espanyol "que parla català". "És un element exòtic", afegeix. Errejón, que quan pren la paraula parla efectivament en català, l'escolta atentament. "Si els de l'altra banda fossin tots com l'Íñigo, ja hauríem acabat", sosté Carod-Rovira, que proclama que és favorable a la independència "com a tarragoní i com a català en general". "Estic cansat del procés i vull que s'acabi, però que s'acabi bé. I els problemes polítics només s'acaben votant", sentencia.



Errejón es mostra conciliador i busca espais d'entesa amb l'independentisme. El número dos de Podem recorda que a curt termini, en la contesa electoral, uns i altres són "adversaris" però reclama ser capaços de "fixar una agenda comuna" per poder "connectar les dues onades democràtiques", el canvi a Espanya i el moviment sobiranista. I recorda que el moviment sobiranista està "clarament decantat cap a l'esquerra". "Hi ha un procés de canvi a l'estat espanyol, i Catalunya no s'ha de subordinar a aquest procés. Però segur que les aliances no sobren. Nosaltres, almenys, no n'anem sobrats", afirma. I Errejón insisteix: "Qui vulgui fer passar l'estat plurinacional per vell autonomisme, està fent trampes".



El tercer convidat de la cita, el cap de files d'En Comú Podem a Madrid, Xavier Domènech, referma aquesta idea i sosté que "buscar la competició entre els dos moviments no té rèdits de país encara que pugui semblar que tingui rèdits electorals". "Tenim objectius comuns i adversaris comuns. No pot ser que ens neutralitzem", subratlla.



El referèndum i els ingredients indispensables



Carod-Rovira reclama comptar amb els "comuns" per aconseguir que el referèndum tingui èxit. Segons el seu punt de vista, en la recepta cal sumar el següents ingredients: mobilització popular, amistats amb partits democràtics espanyols "que ens respectin i que ens deixin decidir a les urnes", i complicitats internacionals. "Sense això, no hi haurà referèndum que valgui", argumenta l'exlíder d'ERC. Errejón hi afegeix que qualsevol referèndum és "legítim", una altra cosa són els seus "efectes" institucionals. "El que hem de discutir és en quines condicions és més efectiu el referèndum", sosté el secretari polític de Podem.





Crític amb determinades tesis independentistes, Xavier Domènech defensa que "no hi ha emancipació nacional si no hi ha emancipació social". "Si no aspires a que voti el 80% del país, no pots construir el país", afirma Domènech entre aplaudiments del públic. El cap de files d'En Comú Podem repeteix el discurs conegut que el referèndum ha de se "efectiu" i no pot ser un segon 9-N, en referència al procés participatiu pilotat pel govern d'Artur Mas.



La fraternitat i el veïnatge amb Espanya



Els "comuns" han construït el seu relat de canvi a Catalunya i Espanya a partir del concepte de fraternitat, que se suma al de plurinacionalitat. En relació a aquesta qüestió, Carod-Rovira es mostra clar i contundent. "La solidaritat i la fraternitat entre els pobles no implica formar part d'un mateix estat. Des del bon veïnatge també es pot ser solidari i fraternal", expressa el conferenciant.



En un diàleg puntual amb Domènech, Carod-Rovira recorda que "si hi ha un lloc a Europa on s'està parint una idea nacional nova és aquí". "Tothom pot modificar el nostre projecte nacional. D'altres tenen projectes nacionals tancats. Aquí l'essència és democràtica", raona.

Errejón teoritza sobre la credibilitat del missatge independentista. I reclama començar a fer compatible el discurs social amb el discurs nacional. "Només podràs aconseguir la independència si has estat capaç de mostrar que cada pas és una millora de les condicions de vida dels ciutadans", afirma. Carod-Rovira hi està totalment d'acord i recorda al dirigent de Podem que "això és el que està passant a Escòcia".



La sessió permet moments de distensió, com quan Domènech es dirigeix a Carod-Rovira per dir-li que el considerava un dirigent polític de referència: "A mi m'agradaves [...] El pujolisme era irrespirable". L'afirmació genera aplaudiments, que després es converteixen en remor de fons quan es parla de l'hegemonia "en declivi" de l'antiga Convergència. Entre el públic escolta la dirigent d'ERC Marta Rovira, al costat de diputats d'En Comú Podem (Josep Vendrell) i de Catalunya Sí que es Pot (Jéssica Albiach), representants d'ICV (David Cid) o noms propis de Barcelona en Comú (Gerard Pisarello).



Els moviments que vénen

El d'aquest dimecres no serà l'únic acte que tenen planificat els "comuns" per sumar complicitats i eixamplar el seu espai polític. El diàleg amb Carod-Rovira escenifica un acostament a l'independentisme d'esquerres, el que sempre ha cregut en l'estat propi, però la sala màquines que madura el nou partit preveu sessions similars amb noms destacats de l'òrbita socialista, així com personalitats progressistes amb discurs propi. Arribaran en les pròximes setmanes i mesos.

