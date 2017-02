Castellà envia un missatge al PDECat: nosaltres no som l'enemic i hem de col·laborar al màxim en l'objectiu final

L'actual secretari general de Demòcrates i diputat de Junts pel Sí, Antoni Castellà, assegura que amb el PDECat "Hi ha discrepàncies, però són menors" i que "al costat del repte de guanyar el referèndum. La col·laboració és plena. Tenim l'objectiu de presentar-nos sí o sí individualment a les eleccions després del referèndum"

I ha afegit al respecte "Enviem un missatge molt clar al PDECat: nosaltres no som l'enemic i hem de col·laborar al màxim en l'objectiu final" tot i que també ha volgut deixar clara la seva independència respecte altres partits o possibles futures coalicions "S'estaven fent fantasies. Demòcrates no només trenca amb Unió, trenca amb CiU. No tenim militants, hem prohibit el finançament bancari, fem primàries obertes... Trenquem amb el que representa CiU".



En aquesta mateixa entrevista concedida a l'Ara el secretari general de Demòcrates ha assegurat també respecte aquells que asseguren que s'estan acostant a ERC que "No, ni ens acostem ni deixem de fer-ho. Amb ERC i el PDECat compartim coalició a Junts pel Sí" i que el que faran "és una crida a una campanya transversal comuna i col·laborativa pel sí".





A un any de la fundació deDemòcrates creu Castellà que el nou partit "ha tingut dos papers molt importants: accelerar la llista única i incorporar el referèndum".

Han sumat amb el PDECat, però ara la relació és tensa.



Pel que fa al referèndum creu aquest que si es celebrarà ja que afirma "Sí. Depèn de nosaltres. L'estat espanyol només té dues sortides: o accepta el pacte o tolera el referèndum. L'alternativa és exercir la força, amb el risc de situar-se fora de la Unió Europea". I ha afegit que "El judici del 9-N és un despropòsit, encara que hi hagi una sentència absolutòria. La resposta ha de ser fer el referèndum i guanyar-lo per sortir del marc jurídic espanyol".