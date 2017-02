Dolores Agenjo: docent, de Cs i testimoni al judici del 9-N

L'única directora d'escola que es va negar a deixar les claus perquè es celebrès la consulta del 9-N, Dolores Ajenjo, participant en una manifestació d'ultradeta en la que també hi van participar Francisco Caja, Eduardo García i Ariadna Hernàndez.

Barcelona · Ajenjo testimoni de la fiscalia en el cas del 9-N és l'única directora que no va permetre la consulta i que ha denunciat pressions al respecte. Ajenjo hauria estat candidata de Ciutadans i no sembla que tingui problemes per manifestar-se al costat de reconeguts militants d'ultradreta.