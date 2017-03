El Barça goleja 6-1 al PSG en una nit màgica al Camp Nou

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ho ha celebrat al seu compte de Twitter "No hi ha res impossible. El Barça ho acaba de demostrar jugant a futbol. Catalunya ho demostrarà decidint el seu futur. I direm #johiera". També ho ha fet el vicepresident, Oriol Junqueras, "Qui persevera en l'esforç fa que tot sigui possible! #FCBPSG #ChampionsTV3"