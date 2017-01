El covard Millo contra sant Francesc de Sales i contra Catalunya

El capteniment covard de l'espanyol Enric Millo contradiu el missatge comunicatiu de Sant Francesc de Sales i es contrari als drets i a les llibertats de Catalunya.





El delegat del Govern espanyol a Catalunya menysprea la presència dels catalans Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Raül Romeva en el Parlament europeu. Això coincideix amb la festivitat de sant Francesc de Sales, patró dels periodistes catòlics. Francesc de Sales és un bon comunicador que transmet informacions i opinions de manera respectuosa amb tothom, també amb els discrepants que en la seva època eren els heretges. Però les estructures polítiques i mediàtiques espanyolistes es caracteritzen, sobretot quan es refereixen a Catalunya, per atacar al poble català i les seves legítimes aspiracions. Millo i els seus es diran catòlics però llencen l'ètica mediàtica de Francesc de Sales a la foguera per cremar els heretges sobiranistes.





Polítics com Millo, periodistes i tertulians espanyolistes haurien de defensar la llibertat d'expressió però intenten boicotejar la llibertat de Puigdemont, Junqueras i Romeva per expressar-se a l'Europa de les llibertats. Protesten perquè Donald Trump suprimeix l'espanyol del web de la Casa Blanca, però veuen molt bé que estigui prohibit emprar el català en el Congrés i en el Senat mentre que al sobiranista Parlament de Catalunya s'empren el català i l'espanyol.



L'ultra Trump és perillós però té ous per ser favorable a la tortura mentre que altres a l'Espanya constitucional i borbònica no tenen ous per reconèixer que munten una "operación Cataluña" contra Catalunya". Millo no té ous per portar la seva jefa Soraya Sáenz de Santamara a la fiscalia per haver dit que "para hacer una tortilla hay que romper huevos". El demagog Millo diu que el Govern Puigdemont hauria de destinar diners a ambulàncies i no a discursos, però no té ous per denunciar a Jorge Fernández Díaz, l'afinador de fiscals, per congratular-se per allò de "les hemos destrozado el sistema sanitario".



Sant Francesc de Sales, allibera'ns de tipus com Enric Millo.