El PSC i el PSOE signen el nou protocol que liquida l'autonomia dels socialistes catalans

Javier Fernández, president de la gestora del PSOE, i el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, han signat aquest migdia el nou protocol de relacions entre tots dos partits, que suposa, a la pràctica, la pèrdua de l'autonomia política dels socialistes catalans, sotmesos a la sobirania del comitè federal del PSOE.

L'acord posa punt final a una crisi que es va encetar en el moment en què els diputats del PSC dins del grup socialista al Congrés van trencar la disciplina de vot i van votar "no" a la investidura de Mariano Rajoy.



A Ferraz, Javier Fernández, ha subratllat la seva satisfacció per un protocol "que clarifica i enforteix" la relació entre el PSOE i el PSC, i que és bo pels dos partits "per Espanya i per Catalunya". Fernández, que és també president del govern d'Astúries, ha dit que "compartim el model d'estat" amb els socialistes catalans.



Miquel Iceta ha volgut "agrair el lideratge de Javier Fernández, que ha sabut trobar les maneres i les paraules" per fer factible l'acord. Sempre es vol presentar aquest tipus de negociacions com una cosa de guanyadors i perdedors, però "en aquest cas sabíem que havíem de guanyar tots". "El PSC no ha perdut sobirania, guanya pes polític". També ha dit que "vol més PSOE a Catalunya i més PSC a Espanya".



Preguntat sobre si estava penedit d'haver votat diferent en la investidura a Rajoy, Iceta ha dit que se sent "penedit de no haver trobat una via d'entesa en aquell moment". El líder del PSC ha insistit en què "els acords del PSC es decidiran a Catalunya".



Aquest ha estat un acord que ha implicat la revisió del protocol del 1978 que van segellar les dues formacions. A partir, d'ara, serà el comitè federal del PSOE qui tindrà l'última paraula en les qüestions transcendentals. El PSC podrà participar en les primàries per escollir el secretari general del PSOE, però s'ha vist obligat a acceptar que Ferraz tingui una via d'entrada en la presa de decisions del partit català creant una comissió bilateral en la qual es "consensuaran" les decisions. Es preveu que avui mateix, el PSC es pugui reincorporar a la direcció del grup Socialista al Congrés.



Hi ha un sentiment de satisfacció evident en els rengles del PSOE. El portaveu de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, ja va elogiar ahir l'acord, subratllant que suposava un element de "garantia jurídica" en les relacions entre totes dues formacions. Aquest dimarts, el president d'Extremadura i líder del PSOe d'aquella comunitat, Guillermo Fernández Vara, ha expressat també la seva alegria pel que ha definit com "un bon acord". Fernández vara és un dels líders que s'ha mostrat sempre més crític amb les vel·leïtats autonomistes del PSC.



El document deixa clar que "correspon al PSOE" la definició de la política dels socialistes en aquells assumptes que facin referència a "assumptes de naturalesa o rellevància constitucional", encara que el PSC tindrà garantida la seva participació per definir aquestes posicions. El document aprovat per una unanimitat assenyala que el PSOE també marcarà les posicions polítiques en aquells àmbits l'aplicació dels quals "excedeixi l'àmbit territorial de Catalunya". Tot un indici que hipoteca qualsevol moviment dels socialistes catalans pel que fa al procés català.



Una autonomia tutelada



El text de l'acord reconeix "l'autonomia" dels dos partits. Estableix que el comitè federal del PSOE és l'òrgan competent per establir "les línies fonamentals de la política electoral" i determinar la política d'aliances del PSOE i que, en el cas del PSC, és el seu consell nacional l'òrgan competent per establir "les línies fonamentals de la política electoral i determinar la política d'aliances del PSC" a Catalunya. L'acord també especifica que serà el comitè federal del PSOE l'encarregat de fixar el posicionament del partit davant de la investidura d'un president del govern espanyol. Tot plegat, una formalitat que posen sobre el paper després que el PSC trenqués la disciplina de vot i es negués a votar a favor de la investidura de Mariano Rajoy.



De fet, el PSOE ha aprofitat la crisi oberta amb el PSC arran de la investidura per guanyar poder d'influència en les decisions que prenen els seus socis catalans. La creació d'una comissió política mixta entre el PSC i el PSOE per "debatre i consensuar" pactes electorals i abordar les discrepàncies que sorgeixen a partir d'ara, dona a Ferraz la clau per interferir en la política d'aliances i en l'autonomia dels seus socis. A la vegada, que el PSOE tingui accés al cens del PSC per participar a les primàries per triar el secretari general del PSOE permetrà visualitzar que la que ha estat fins ara la segona federació amb més pes dins del socialisme estatal ha perdut pes. Estaran en aquest cens els militants del PSC que estiguin al corrent del pagament de la quota d'afiliació al partit.



Pep Martí



(Servei de Nació Digital per a Tribuna)