El referèndum i Colau enfronten els liberals en un debat molt tens

El procés sobiranista no haurà dividit les famílies, però sí que ha dividit partits i ideologies. Entre elles, la liberal, on unionistes i sobiranistes lliuren un combat per la primacia i que s'han vist avui les cares en la tribuna -tornem-hi!- liberal de l'Ateneu Barcelonès.

Pels liberals independentistes, aplegats en el Col·lectiu de Catalans Lliures, han intervingut Enric Vila i Martí Jiménez. Pels autonomistes del moviment Lliures, s'han presentat en el camp de l'honor l'exdirigent democristià Roger Motañola i Guillem Laporta. Al mig, moderant, el també liberal Pau Miserachs.



Un debat paradoxal el d'avui, ja que Ada Colau, qui, evidentment, no hi era, ha estat una de les protagonistes. Guillem Laporta, vinculat al Grup Hayek i membre de la plataforma encapçalada per l'exdirigent de CDC Antoni Fernández Teixidó, ha escomès contra la política d'Ada Colau: "Volem ser el contrapès a la nova esquerra d'aquest país", tot anunciant la conversió del moviment Lliures en un partit polític en els propers mesos. Ha atacat el govern municipal de Barcelona perquè no respecta la propietat privada ni permet fer més hotels, però també Junts pel Sí, a qui ha presentat com uns "comparses" davant la pressió de l'esquerra.



Li ha contestat Enric Vila, proper a Catalans Lliures, tot i que ha començat dient que no pertany a cap grup ni partit. Vila ha afirmat, contundent, que convertir Colau en el principal enemic és un greu error perquè "no s'han de buscar enemics petits". L'escriptor i professor de la Blanquerna ha dit que l'enemic és el cofoisme i el victimisme, i que el prioritari és establir el marc en què es vol defensar la llibertat, que "hauria de ser el marc català, i per això jo defenso el referèndum, que és el que ens ho pot permetre". Vila ha tret dramatisme al fet que Catalunya giri a l'esquerra, una tendència natural, segons ell, en un moment com l'actual, en què la gent busca protegir-se.



Roger Montañola, exdirigent d'UDC, que ha dit una cosa curiosa com que "fa poc que m'he adonat que sóc liberal", ha afirmat que ell va votar "sí-sí" el 9-N, però que no vol que es repeteixi el mateix tipus de consulta. Per la seva banda, Guillem Laporta, després de defensar-se de la imatge empresarialista que tenen molts liberals ("no som liberals perquè hàgim heretat l'empresa dels nostres pares i vulguem pagar menys impostos"), ha protagonitzat una enganxada dialèctica amb Vila. Laporta ha subratllat la idea de realisme que propugna la seva plataforma per defugir l'aposta pel procés i que "jo vull que si poso una papereta en una urna, que serveixi per alguna cosa".



"Doncs treballa perquè així sigui", li ha respost Vila, que no entén l'actitud dels liberals de Lliures: "Espanya és un país inhàbil per al capitalisme global. Espanya és un país de conqueridors. No els pots demanar que t'acceptin un referèndum". Per Enric Vila, "el vostre discurs vol tapar això, i és un error en un moment en què no ens maten". Per concloure que "defensar la independència avui és com defensar l'autonomia el 1978".



Laporta ha insistit: "Aquest referèndum ara no és possible. Caldria una revolució: accedir per la força la delegació del govern i donar vint-i-quatre hores a Enric Millo perquè abandoni el país. Ocupar els aeroports i negar-se a pagar impostos a l'Estat. Això no passarà. En lloc d'això, el que tenim és la revolució dels somriures".



"Si tu no estàs disposat a tallar autopistes, no hi vagis, Guillem -li ha llançat Enric Vila-. Però tu te n'estàs enfotent, en Montañola se n'està enfotent". Una actitud que Vila ha dit que "m'indigna".



Roger Montañola ha exclamat aleshores que "la gent vol anar de rebaixes" i s'ha preguntat si la ciutadania té voluntat de desobeir. Martí Jiménez, jove estudiant de biomedicina, membre fundador de Catalans Lliures, havia obert el foc a l'inici recordant el pes de la tradició autoritària espanyola, des de la Contrareforma, al franquisme, passant per la influència del jacobinisme. Una tradició que es troba com aliada amb l'actitud acomodatícia de certs liberals. Potser el millor colofó de l'acte l'ha fet una persona del públic, que s'ha preguntat com és que Montañola i Guillem Laporta es mostren tan crítics amb la realitat de la política dels governs i, en canvi, davant del procés, es refugien en la "realitat" per no afegir-s'hi.



Pep Martí



(Servei de Nació Digital per a Tribuna)