El coordinador del Pacte Nacional Pel Referèndum, Ignasi Elena, afirma que "Davant d'una demanda de vuitanta per cent dels catalans, la resposta o pot ser "no vul" o "no pu, cal donar arguments i debatre'ls"

Així ho va afirmar en una entrevista al Punt Televisió en el que va explicar que el Pacte pel Referéndum és "És un pacte de moltes entitats que, a més de recollir un sentiment, aposta per resoldre el conflicte mitjançant el debat i el vot. És una proposta que, a més a més, aplega tres quartes parts de la ciutadania i és això el que cal valorar. I també posem èmfasi en el fet que considerem legítim estar en contra del referèndum, però que és inacceptable amagar-se darrere una falsa il·legalitat per estar-hi en contra".



Elena també es va referir a la campanya que han engegat per recollir suports amb la que va assegurar "volem dialogar i posar sobre la taula arguments a favor i en contra del referèndum. Davant de la demanda del 80% dels catalans la resposta no pot ser "no vull" o "no puc". Hi ha persones contràries a la consulta que diuen que és possible; per tant, políticament s'ha de ser exigent i exigir que es posin arguments a favor i en contra i encara més quan hi ha una majoria ciutadana al darrere".



Sobre el fet que el PSC (el seu expartit) no hi estigui adherit aquest va dir "m'agradaria que hi fossin tots els partits perquè el que es diu en el manifest és molt bàsic. I en particular m'agradaria que hi fos el PSC, però cadascú pren les decisions que considera més oportunes. Però estic convençut que la resolució del conflicte ha de ser a través del vot".



Finalment també va afirmar "Jo em concentro en la grandesa d'un país que és capaç de poder tenir un projecte col·lectiu com és el de la deliberació del seu futur com a país"