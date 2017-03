Els reptes del legislador català: de llei a llei, però com aguantar (fins al 24 de setembre?)

Si una cosa tindrà clara el legislador català és que no voldrà renunciar a cap garantia democràtica que faci incontestable, internacionalment i políticament, la celebració del referèndum d'autodeterminació a Catalunya

Si no és així no seria útil en cas de que el resultat sigui favorable a la constitució d'un nou país independent dins d'Europa.



Per tant, no és possible celebrar un referèndum per sorpresa ni d'amagat. Caldrà fer-lo amb publicitat i audiència. De primer, oferint a totes les opcions polítiques la possibilitat de confeccionar-ne les bases, encara que sigui de forma provisional; i en segon lloc, oferint una participació transversal a tota la població, sigui quina sigui.



Ambdós requisits són irrenunciables, i en cas contrari, podria constituir un supòsit de segrest de la voluntat popular, ja que aquesta ha de poder apropar-se a la celebració del referèndum després d'haver-se informat i d'haver conegut diferents punts de vista. La convocatòria de referèndum, per tant, no sols és formalment necessària, si no que és inevitable. Cal fixar la data amb prou antelació, tot publicant-ho en un diari oficial.I també establir les fórmules més apropiades per a garantir una votació universal, lliure, igual, directa i secreta, a més d'un sistema objectiu i transparent per fer-ho possible.



Tot plegat, seria fàcil i necessari, dins l'obligació dels estats que han ratificat els acords internacionals sobre drets humans i drets polítics (Acta final de Helsinki, entre d'altres), si aquesta dinàmica política estigués pactada i parlada entre les diferents institucions afectades, incloses les pròpies de la Unió Europea.



Llevat que es digui el contrari, ara per ara, no serà així, i per tant, la solució haurà d'ésser molt aproximada o només una semblança del que hauria d'ésser. Per tant, de partida, ja patirà dures crítiques doctrinàries, entre les files dels experts en dret polític i dret electoral, principalment.



Per salvar els vicis d'inconstitucionalitat que la nova llei catalana de transitorietat, s'afirmarà la legitimitat d'una majoria parlamentària que ha obtingut l'aval de la seva població, en un procés obert i transparent, fruit de les eleccions del 27 de setembre de 2017. També es podrà fer esment, de la necessària aplicació dels tractats internacionals dels qual també és titular una part de l'Estat, malgrat aquest per definició s'entengui indivisible. Però, el més rellevant, al meu entendre, serà posar en qüestió la competència del Tribunal Constitucional per entrar a valorar delimitacions de drets i llibertats fonamentals pròpies del pobles i les nacions, en base a les pròpies declaracions fetes pel president sortint d'aquesta instància jurisdiccional, al proclamar que "el tribunal no pot solucionar el problema català".



Efectivament, el bloqueig en cadena que només pot desencadenar el Tribunal Constitucional, serà reemplaçat, d'acord amb la legalitat vigent sortint del Parlament de Catalunya, per noves i més imaginatives propostes, en un seguit d'esdeveniments que desembocaran, inexorablement, en el dia de la convocatòria, pel qual tota la població catalana, i d'on sigui, haurà sentit el deure de fer-la seva.



I per tot això, just abans de començar, el propi Tribunal Constitucional ja admet la seva més flagrant incompetència per continuar. Si ho fan només serà per fer seguidisme d'un govern espanyol amb el qual comparteix, en molts sentits, una determinada ideologia, però al marge de les lleis i els tractats; i també de la divisió de poders i dels principis més generals del dret.



Llorenç Prats, @AraDesdara, http://valoracionsperara.blogspot.com.es/





Advocat i periodista