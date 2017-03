En un article al Punt Avui afirma que "El referèndum d'autodeterminació s'ha convertit en l'element nuclear de la política catalana. Un mirall davant la demanda popular. I és l'hora que cada opció política posi damunt la taula quina és la contribució perquè es pugui escoltar la veu del poble".

Per a Espada "Un repte majúscul en què caldrà mantenir la complexa unitat de l'independentisme. Fer front al rebuig del bloc alineat amb la prohibició: C's, PSC i PP. I trencar les reticències del bloc de l'ambigüitat liderat pels comuns per fer possible una suma que no pot estar contradictòriament supeditada a la no celebració del referèndum".



El periodista ho té clar "No es pot demanar unitat d'acció pel referèndum sota l'exigència d'unes condicions que fan impossible la seva celebració!".



I finalment ens diu aquest "Oriol Junqueras va advertir clarament a Rajoy que el dret a decidir és irrenunciable per a una majoria de la societat catalana. I és que si la pregunta dels escèptics era fins ara sobre la viabilitat del referèndum, toca plantejar-se ara la qüestió democràticament fonamental: què farà l'Estat per impedir-lo? Quina serà la posició de cada partit davant la vulneració dels principis democràtics si com s'entreveu és el cas? I per descomptat, caldrà evidenciar el compromís de cada formació amb fer realitat la voluntat expressada per la ciutadania a les urnes. Sigui quina sigui. D'això se'n diu clarificació. I la gent, fonament de la sobirania popular, valorarà l'acció de cadascú. D'això se'n diu democràcia!"