En un article al Punt Avui afirma que "Pretendre aplicar una teràpia sense establir abans un diagnòstic es pot considerar una actitud diguem-ne curiosa, que no deixa en gaire bona posició el nivell de cientificitat i de professionalitat de l'implicat. Doncs bé, aquest ve a ser el plantejament d'alguns partits polítics quan asseguren que

"el federalisme" és la solució adient a les tensions territorials/nacionals de l'Estat espanyol"



Així, per a Requejo "Primer cal disposar d'un diagnòstic del problema; després, tenir coneixement de les principals teories federals i dels models pràctics institucionals que ofereix la política comparada, i, finalment, aplicar el diagnòstic i els coneixements al cas concret. Tanmateix, quan s'analitzen les propostes d'alguns partits, la pregunta sobre el diagnòstic ni tan sols es planteja, mentre que els coneixements de teoria política i de política comparada són, si més no, dubtosos".



I afegeix al respecte "Una pregunta que sembla bastant òbvia abans de proposar solucions és: "Federalisme, per a què?" És a dir, quin és l'objectiu fonamental que es persegueix? I, si n'hi ha diversos, quina jerarquització hi ha? L'objectiu bàsic és procedir a un reconeixement i a una acomodació política d'una realitat plurinacional? O es tracta més aviat de procedir a la descentralització d'un estat uninacional que reconegui uns "fets diferencials" com ara la insularitat, el dret civil i les llengües pròpies? O bé es tracta d'establir un sistema que sigui funcionalment més eficient des de la perspectiva del conjunt?"



Per a Requejo " Resulta força fàcil veure que els objectius i els mitjans institucionals per acomodar una societat plurinacional no coincidiran amb els dirigits a descentralitzar un estat pensat en termes uninacionals, ni tampoc amb els que volen aconseguir prioritàriament la màxima eficiència funcional del conjunt"



Explica aquest que "Quan es va procedir al famós "consens" de la Transició de finals dels anys setanta, aquell diagnòstic no es va formular d'una manera explícita. Tot i que hi havia el tema històric irresolt de la integració de Catalunya i del País Basc, el resultat jurídic de la Transició va ser una Constitució plena d'ambigüitats susceptibles de diversos desenvolupaments pràctics, fins i tot contradictoris, i que, a més, va resultar captiva de decisions preconstitucionals com ara el tipus i el nombre de "preautonomies", que va obrir la porta a l'anomenat cafè per a tothom" i en relació a aquesta afegeix "Resulta explicable que en aquell moment les coses anessin d'aquesta manera. Es tractava de fer la transició d'una dictadura a una democràcia homologable als estàndards europeus en unes condicions poc favorables a les forces democràtiques: debilitat de l'oposició, amenaces de cops d'estat, lideratge polític d'una elit sortida del franquisme, etc. Tanmateix, el fet que el resultat fos, com diuen els seus defensors, "el millor possible" no el converteix en un bon resultat. (...) En el cas de Catalunya, la descentralització s'ha concretat bàsicament en l'àmbit de la gestió administrativa, en contrast amb una clara falta de capacitat de decisió política en els àmbits simbòlics, legislatius, economicofiscals, europeus i internacionals. L'autogovern de Catalunya, com a vegades he dit, és un autogovern emmental, és a dir, foradat en pràcticament tots els àmbits d'actuació. És un autogovern de baixa qualitat".



I acaba preguntant-se "Vista l'evolució de l'estat de les autonomies, té sentit parlar de federalisme com una alternativa realista?" i "Quan els pretesos metges federals no l'encerten amb el diagnòstic i mostren un nivell de coneixements clarament millorable, potser és millor buscar un altre tipus d'especialistes i de solucions, no troben?"