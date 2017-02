La presidenta, Carme Forcadell, ha inaugurat aquest matí la XXVI Jornada Europea del Consell Català del Moviment Europeu, en què diversos experts tractaran sobre l'economia circular. Forcadell ha aprofitat la jornada per reclamar una Europa que "ajudi a preservar els drets i les llibertats democràtiques de totes les persones",i





en aquest sentit ha asseverat que no és acceptable que "milers de refugiats visquin el fred hivern en campaments sense condicions just davant les portes tancades d'Europa". La presidenta ha recordat que Catalunya és "profundament europeista", però ha puntualitzat que "això no vol dir que ens agradi qualsevol Europa. No ens agrada aquella que mira cap a una altra banda quan milers de persones moren ofegades a la Mediterrània, ni l'ús de les armes per dissuadir-ne l'arribada". "Catalunya reivindica poder acollir aquestes persones", ha conclòs en aquest punt.

Amb relació a l'objecte de la jornada, ha fet una crida perquè "productors i consumidors s'involucrin" en un model econòmic que permeti canviar els sistemes productius i de consum per poder aplicar l'economia circular i reaprofitar els recursos a favor de la sostenibilitat i el medi ambient.

Forcadell ha inaugurat la jornada acompanyada del president del consell, Xavier Ferrer, que ha destacat la voluntat que l'acte d'avui posi l'economia circular "al centre del debat per aconseguir un creixement sostenible i un ús intel·ligent dels recursos".

La conferència inaugural, "L'economia circular: una aposta segura per a Europa", ha anat a càrrec de la directora general adjunta de Medi Ambient de la Comissió Europea, Joanna Drake. Fins a quarts de tres intervindran diversos experts en medi ambient, treball, residus o canvi climàtic, com l'eurodiputat Francesc Gambús, membres de la Comissió de Medi Ambient ENVI, el director de l'Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, el director de la Càtedra UNESCO Cicle de Vida i Canvi Climàtic, Pere Fullana, el director de l'Oficina de l'Organització Internacional del Treball per a Espanya, Joaquín Nieto, o el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros. A un quart de tres, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, clourà la jornada.