La Comunitat Sikh de Catalunya guanya el IV Premi Martí Gasull i Roig

La Comunitat Sikh de Catalunya ha recollit el IV Premi Martí Gasull i Roig, un guardó obtingut per votació popular després de tres setmanes de votacions en què han participat 8.219 votants.

Gagandeep Singh Khalsa, portaveu de la Comunitat Sikh a Catalunya, ha recollit el premi satisfet de veure el valor que es dona al fet que un col·lectiu s'integri aprenent la llengua pròpia del país que els acull. "Tots els Sikhs som molt afortunats que pel fet de parlar en català ens valorin", ha assegurat. La comunitat ha rebut el premi amb un gran entusiasme.



La Comunitat Sikh de Catalunya procedeix del Panjab, la regió dels cinc rius del nord-est de l'Índia, i rep cursos d'aprenentatge de català per arrelar-se a la societat catalana. Els seus membres són fàcils de reconèixer per la barba llarga que porten els homes i pel seu característic turbant. Tant homes com dones també porten un braçalet al canell dret que els distingeix com a tals. La comunitat considera que aprendre la llengua pròpia de Catalunya és molt important per mantenir la cohesió entre tots nosaltres.



A Catalunya, es calcula que hi viuen al voltant d'uns 12.000 sikhs, sobretot a Barcelona i a les comarques gironines. Arribats des dels anys vuitanta, el 1992 van crear el primer espai de culte, el gurdwara. Avui disposen de nou temples distribuïts en diferents ciutats on reparteixen el langar (menjar gratuït) i on s'han impartit classes de català.



Els altres dos finalistes, la Bressola i Softcatalà, han rebut una litografia com a reconeixement i agraïment per la seva participació als premis i per la bona feina que fan a favor de la llengua catalana.



Albert Jané, una trajectòria dedicada a la llengua



Un altre protagonista d'aquesta cita ha estat Albert Jané i Riera. Qui va ser director de la revista Cavall Fort i va traduir les vinyetes i capítols de la popular sèrie infantil Els Barrufets ha recollit el Premi Especial del Jurat, un nou guardó amb què se'l distingeix per la seva llarga trajectòria de fidelitat a la llengua catalana, pel seu paper en la construcció d'un imaginari col·lectiu infantil en llengua catalana, i per la seva contribució acadèmica com a gramàtic al Termcat i a l'IEC, del qual forma part. Albert Jané (Barcelona, 1930) ha centrat la seva vida en l'estudi i l'ensenyament de la llengua catalana, fet que l'ha convertit en un referent.



A banda del Premi Martí Gasull, la seva trajectòria ha estat reconeguda, entre d'altres, amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1990), el Premi Nacional de Periodisme Escrit (1997) i el Premi Pompeu Fabra a la projecció de la llengua catalana (2010).



Òscar Escuder: "Necessitem un estat a favor de la nostra llengua"



Durant l'acte, que ha consistit en una actuació musical amb al·legories i actuacions musicals, el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha destacat que "la llengua ha estat l'eix vertebrador de l'existència d'aquest poble que vol continuar viu" i ha assegurat que "l'Estat espanyol i el francès no ens acceptaran mai com a ciutadans de primera; per tant, necessitem un estat propi que vagi a favor de la nostra llengua". Escuder desitja que "l'any que ve la situació del país sigui ja molt diferent" i, mentrestant, l'ONG del català seguirà treballant per aconseguir que la nostra llengua sigui oficial a Europa, que no sigui discriminada al cinema ni a la justícia i que no se l'ataqui constantment a l'escola".



De la seva banda, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmat que "l'Estat espanyol no estima la llengua catalana en cap de les seves variants". "I quan això passa - ha reblat- o deixem de parlar aquesta llengua o canviem d'Estat". Per Puigdemont, "quan la societat s'organitza en un Estat, espera que aquest també estimi la seva llengua".



L'acte d'entrega dels IV Premis Martí Gasull i Roig s'ha fet al Teatre Poliorama de Barcelona. Hi han assistit més de 700 persones, entre les quals destaquen el president Puigdemont; la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; la consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz; i els diputats de la Diputació de Barcelona Jaume Ciurana i Juanjo Puigcorbé, a més de la família de Martí Gasull i de representants del jurat dels Premis.



Els guanyadors de les passades edicions del Premi Martí Gasull i Roig van ser l'Assemblea de Docents de les Illes Balears (primera edició), l'Escola Valenciana (segona edició) i Bon Preu - Esclat (tercera edició).