La Fundació Adenauer veu indispensable una solució política al conflicte català

La Fundació Konrad Adenauer, vinculada a la CDU alemanya d'Angela Merkel sosté que "amb la solució judicial i poli­cial no n'hi haurà prou per resoldre el problema català, i que es fa indispensable alguna solució política"

El director de l'oficina que aquesta fundació té a Msdrid, Wilhelm Hofmeister afirma al respecte "Rajoy ha insistit diverses vegades els últims anys, sobretot davant la presidència del Consell de la UE i la cancellera alemanya, que a Catalunya no hi hauria cap plebiscit i, tanmateix, ja es va dur a terme una consulta sobre la independència de Catalunya el 9 de novembre del 2014. Fins i tot ara, no està clar com s'impedirà un nou plebiscit i, particularment, quin projecte ­polític ofereix el PP" i conclou "Que el separatisme no es pot combatre només amb accions judicials i amb la policia és evident, almenys fora del PP".

Requerit per la Vanguardia, però, Hofmeister ha afegit que "no és feina dels alemanys dir al ­Govern espanyol el que ha de fer, i encara menys en un afer tan delicat com el contenciós català. "És un tema molt sensible, no tinc la pretensió de saber gaire sobre aquest tema, i encara menys de pronunciar-m'hi d'una manera determinant sense una base de prou coneixement. Només em refereixo al discurs de Rajoy, i al fet que no ha estat ­gaire explícit quant a solucions, malgrat assenyalar que cal un nou enfocament".



La mateixa fundació en un dies presentarà adiverses ciutats espanyoles un dossier sobre eficiència de diferents models federals al món, "sense que amb això intentem insinuar res. Cada país ha de trobar les seves solucions"assegura.