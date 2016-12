En una entrevista a Europa Press la secretària general d'ERC i portaveu de JxSí a la Cambra catalana, Marta Rovira, ha afirmat respecte la llei de desconnexió que han pactat Junts pel Sí i la CUP "Entenem que la llei de transitorietat jurídica és inimpugnable".

Així, assegura Rovira aquesta llei ens permetrà "la cobertura legal necessària per executar de manera definitiva aquest mandat" i situa aquesta llei "com la llei fundacional d'un hipotètic Estat català". Rovira preveu que aquesta es tramitarà com una proposició de llei ordinària i que l'aprovació definitiva de la norma sigui "el mateix dia que es convoca el referèndum o que hi hagi una diferència de molt pocs dies".



Aquesta llei ha explicat, també, Rovira "entre altres qüestions, permetrà convocar un referèndum d'independència a Catalunya com a molt tard el setembre 2017 i serà la que donarà "seguretat jurídica" tant als organitzadors com als votants" i afegeix al respecte que "És l'habilitació perquè el referèndum es pugui fer amb absolutes garanties, amb absoluta cobertura jurídica i legal. Perquè els funcionaris puguin fer el seu treball quan toca, perquè els ciutadans puguin anar a votar sense que impliqui cap problema".