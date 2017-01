S'ha acabat l'any 2016 amb la consolidació d'uns poders globals que auguren temps difícils. En l'escenari polític els grans protagonistes seran el president Putin, líder que utilitza la violència sense cap escrúpol per aconseguir els seus objectius imperials, el president xinès Xi Jinping,

dictador al servei d'un capitalisme d'estat incompatible amb els valors democràtics, i el nou president Trump, partidari de reforçar la cursa d'armaments, donar suport als que neguen el canvi climàtic, relativitzar la defensa dels drets humans i culpabilitzar la immigració.



La independència de Catalunya no comptarà fàcilment amb la solidaritat internacional. Els grans poders globals i els estats europeus tenen altres prioritats"



A Europa la crisi dels refugiats ha fet evident la feblesa dels fonaments ètics d'un projecte polític que ha consentit la massacre de Síria, la mort de milers de persones a la Mediterrània i els maltractes dels que busquen aquí refugi polític o econòmic. La crisi econòmica tampoc no s'ha resolt bé. No s'han establert els mecanismes per retornar a les institucions polítiques els poders desmesurats dels agents econòmics ni s'han revisat uns models de desenvolupament insostenibles ecològicament. Malauradament les institucions europees s'han convertit en un espai de concertació dels interessos dels estats membres.



En aquest context la independència de Catalunya no comptarà fàcilment amb la solidaritat internacional. Els grans poders globals i els estats europeus tenen altres prioritats. No reaccionen contra la descomunal repressió a Turquia i els costarà desautoritzar la probable dura repressió que Espanya prepara contra Catalunya. Els poders espanyols poden imaginar que la via turca que Erdogan utilitza contra la seva oposició mitjançant la judicialització de la política, el control informatiu i el seu fanatisme nacional serà acceptable pels altres estats europeus. Catalunya haurà de demostrar que defensa amb coratge els seus drets democràtics i l'essència d'Europa.





Fèlix Martí