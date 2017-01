Ofensiva mediàtica contra la iniciativa de l'ANC de Vic d'assistir a la Cavalcada de Reis amb el fanalet de l'estelada

Des de ja fa quatre anys que l'ANC de Vic anima als ciutadans a assistir a la cavalcada de Reis d'aquesta població amb un fanalet amb l'estelada. Enguany però, i coincidint que aquesta serà retransmessa per TV3, la iniciativa ha aixecat una gran polseguera política i mediàtica.

Així, aquest any Òmnium i l'ANC han donat suport a la iniciativa i a través de les xarxes socials s'ha informat dels indrets on es poden aconseguir el fanalet i s'ha fet una crida a demanar als Reis de l'Orient que el 2017 portin la república catalana. També han animat als ciutadans de Vic a omplir amb estelades les finestres i balcons del recorregut que farà la comitiva reial.



Des del govern de la Generalitat la seva portaveu, Neus Munté, s'ha desmarcat de la iicitiva i ha afirmat que és "una proposta de les entitats" que el Govern "respecta com qualsevol altra de la societat civil". "El Govern no hi té res a veure; és una proposta com les que s'han fet amb determinats esdeveniments esportius o per la Diada, i les entitats faran el que estimin més convenient i oportú", ha afegit.



Òmnium Cultural tot i que hi ha donat suport ha volgut matisar que es tracta d'una iniciativa de la seva territorial d'Osona i ha demanat que no "es caigui en polèmiques estèrils" . EL mateix ha fet l'ANC que ha afirmat que "l'assemblea no fa cap crida a anar a les cavalcades fent campanya independentista. És una iniciativa local i normalitzada a Vic de fa 4 anys".



Des de les files unionistes les crítiques han arribat tant del president espanyol, Mariano Rajoy, com del Delegat del Govern, Enric Millo. També els líders de Ciutdans, Albert Rivera i Inés Arriadas han carregat contra la inicitiva que han titllat de "lamentable". D'altra banda Societat Catalana hauria demanat que se'n suspengués la retransissió.