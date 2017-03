El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i exdirigent de CDC, Josep Rull, està convençut que el Govern tirarà endavant el referèndum i acusa l'Estat d'incomplir reiteradament els seus compromisos en infraestructures clau com el corredor mediterrani.

Així ho ha afirmat en una entrevista concedida a l'Ara en la que ha afirmat "Tenim clar que el referèndum el farem segur. Utilitzarem el que ens diu el Consell per fer-ho millor. La pretensió de fer el referèndum és inalterable. És una decisió política. Mirarem què ens diu el Consell, ho tindrem en compte i prendrem les decisions que s'hagin de prendre amb l'objectiu que el referèndum es faci de la manera més impecable i sòlida. Fins a l'últim moment insistirem que és possible fer-ho dins del marc jurídic espanyol. I si no fos possible, tenim dues opcions. Resignació o sobirania. Nosaltres sempre escollirem la sobirania i el futur".





I al respecte afegeix que "És el dilema que li deia. Resignació o futur. Per tant hem de buscar els mecanismes sòlids en termes democràtics, però hem de canalitzar aquesta voluntat. En el cas del Regne Unit, els referèndums no tenen caràcter vinculant. Qui fa que tingui caràcter vinculant és l'actitud de maduresa democràtica que té aquell sistema polític. I aquí no hi ha la voluntat de fer-ho".



Pel que fa a possibles inhabilitacions assegura Rull que "En som molt conscients i estem determinats a fer-ho. Però el nivell d'impacte serà inversament proporcional a la capacitat de mobilització de la gent en base ja no a la independència, sinó al principi democràtic. Això té dues virtuts. Eixampla la base a nivell de país i pot assolir uns grans nivell de comprensió i solidaritat a nivell internacional. Aquesta ha sigut l'aposta que hem fet. Estem disposats a arriscar-ho tot a nivell personal en base a la democràcia.

El país també s'arrisca a perdre l'autogovern"

.

Rull també s'ha referit al judici del Palau i ha afirmat amb contundència "El que vull, i el que vol la majoria de gent del país i de l'antiga CDC? Que es faci justícia d'una vegada per totes. Que s'escateixi la veritat i les responsabilitats que pertoquin. No ens ha de fer por si la justícia té per objectiu saber la veritat. Els primers interessants en què això s'escateixi som el conjunt de ciutadans del país i de l'antiga CDC"



I finalment i sobre l'afirmació del ministeri de Foment que el 2018 el corredor mediterrani no estaria acabat ha dit "És un autèntic escàndol. Si al nord de València, en lloc d'haver-hi Catalunya hi hagués l'Aragó, el corredor mediterrani i l'AVE ja estarien construïts des de fa molts anys"