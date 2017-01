El portaveu d'ERC,Sergi Sabrià, ha explicat que les prioritats per aquest nou any que es marca el partit són continuar apostant de manera decidida per les polítiques socials des del Govern i realitzar el referèndum. 'Nosaltres comencem el 2017 amb dos objectius claríssims: posar les prioritats en les polítiques socials a Govern, com ja hem fet, i la segona, referèndum o referèndum".

El portaveu ha destacat que una immensa majoria de la població de Catalunya, al voltant del 80%, estan a favor de fer el referèndum com ha posat de manifest un cop més una enquesta publicada avui. 'Una enquesta d'avui mateix ens diu que el 76,6% dels catalans volen aquest referèndum. Ara el que demanem nosaltres des d'aquí és que totes aquelles forces que representen aquesta voluntat s'hi sumin sense apriorismes per contribuir que aquest referèndum sigui possible. El compromís d'Esquerra Republicana em sembla que no genera cap dubte a ningú', ha sentenciat. 'Emplacem els companys dels Comuns a satisfer les expectatives no nostres, sinó les que tenen els seus propis votants sobre aquest referèndum', ha afegit.



'Quan el plantejament eren les eleccions demanaven referèndum i ara que el plantejament és el referèndum, demanen eleccions. El que veiem és que no es troben còmodes. I se sentirien més còmodes si res no canviés i tot seguís igual', ha afirmat Sabrià en referència a l'espai dels Comuns. 'El referèndum és la proposta política més transversal i mobilitzadora que existeix avui en dia a Catalunya i tenim l'obligació de donar-hi sortida. I a ERC no tenim cap més horitzó davant que aquest', ha reafirmat el portaveu republicà, que ha demanat que s'hi impliquin de manera ferma.



Un any de govern



D'altra banda, Sabrià ha volgut fer balanç del primer any del primer govern independentista de la història. 'Estem molt satisfets del Govern Puigdemont-Junqueras, de l'accent social que Esquerra Republicana que hi ha pogut aportar i de l'esforç ingent de tots els integrants per fer un referèndum vinculant aquest 2017', ha explicat Sabrià, que ha afegit que el procés no va de persones a preguntes dels periodistes: 'Junts pel Sí es va fer amb un objectiu molt concret. Va suposar moltes renúncies de molta gent, perquè tenien clar que construir una República passava per sobre de les persones i dels partits que ho integraven. El procés no són noms ni persones concretes, sinó tot un país'.