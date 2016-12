Trapero i Batlle dimissió!

Aquesta era una de les consignes que més es van sentir,ahir a la nit, quan més d'un centenar de Mossos d'Esquadra de paisà, es van manifestar davant el restaurant on es celebrava el sopar de Nadal dels comandaments del cos inclòs el seu cap, Josep Lluís Trapero i el director general, Albert Batlle.

Els agents anaven disfressats amb barrets de Pare Noel, nassos de pallasso i instruments per fer sentir les seves reivindicacions. Altres lemes que van corejar van ser "Posa't l'uniforme i surt a patrullar" o "boti, boti, boti, Trapero qui no boti".



Segons diversos fonts que es volen mantenir en l'anonimat el conseller d'Interior, Jordi Jané, que fins ara ha mantingut un silenci prudent al respecte, s'hauria reunit amb diferents comandaments adonant-se de la magnitud de la crisi i per intentar buscar-hi alguna solució. També hi ha qui creu que possiblement a mitjà termini es produiran canvis en la cúpula policial.



El que ha quedat clar, també, és que seria una imprudència nomenar en aquests moments a Josep Lluís Trapero Major, com estava previst, ja que encara empitjoraria la situació.