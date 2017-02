El NewYork Times ha publicat un article en el que la presidenta del Parlament Carme, Forcadell, denuncia un "assalt judicial d'Espanya contra la democràcia i la llibertat d'expressió".

Així en Forcadell afirma que a Catalunya "es viu un atac judicial de l'estat espanyol a la democràcia i a la llibertat d'expressió, una agressió que viola el principi de la separació de poders, que és el fonament sobre el qual descansa l'estat de dret" i ho exemplifica explicant que "Més de quatre-cents ajuntaments, regidors i batlles són acusats per fets vinculats al seu legítim suport públic a la independència. El president català anterior i més membres del seu govern seran jutjats pel sol fet d'haver organitzat el 2014 una consulta popular sobre la independència, en què van participar més de 2,3 milions de catalans. El seu delicte va ser habilitar col·legis electorals perquè els ciutadans poguessin expressar les seves idees democràtiques.



Per la presidenta "La solució d'aquesta situació no és prohibir el debat, sinó permetre que els ciutadans, democràtics, lliures i informats, siguin escoltats. Les enquestes mostren que més del 80% dels catalans són favorables a decidir el futur mitjançant un referèndum. És, per tant, una demanda majoritària que les institucions catalanes planegen d'acomplir al setembre, tot i que el govern espanyol s'ha tancat i ha obstruït tots els esforços de Catalunya d'assolir un acord sobre la votació".



La traducció completa de l'article la podeu trobar aquí.