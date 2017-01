El diputat i portaveu polític de Demòcrates, Antoni Castellà, acompanyat pl diputat demòcrata Carles Prats i les portaveus demòcrates Núria de Gispert i Mercè Jou han comparegut avui en roda de premsa per traslladar el debat del seu Comitè Nacional. Castellà, ha afirmat que "d'aquí uns mesos el gran dilema el tindrà l'Estat Espanyol.

I ha afegit que "Aquest any 2017 el govern espanyol haurà de triar entre pactar el referèndum o tolerar-lo. Nosaltres tenim clar que el referèndum es farà sí o sí. L'alternativa a tolerar-lo o pactar-lo és impedir-lo per la força, i això podria abocar a l'Estat Espanyol a ser expulsat de la Unió Europea". Castellà ha continuat dient "el referèndum serà pactat o tolerat. El referèndum pactat a Escòcia amb el govern britànic va ser una excepció. El referèndum del Quebec va ser tolerat pel govern de Canadà. Es va fer al marge del govern canadenc i aquest després no va iniciar cap procés judicial contra els polítics o les institucions quebequeses. Per això el gran dilema és de l'Estat espanyol. L'haurà de pactar o tolerar, l'alternativa posaria en entredit la seva partinença a la Unió Europea".



El portaveu demòcrata s'ha mostrat convençut que "els comuns s'adonaran que amb la judicialització de la política, que es veurà els propers mesos, no hi ha cap marge pel diàleg, des de l'estat espanyol. Catalunya Sí Que es Pot, amb els comuns, defensen un referèndum pactat i o bé tenen informació que la resta no tenim, i en aquest sentit el proper mes s'establiran les bases per acordar un referèndum amb l'Estat, o bé quan s'adonin que l'acord no és possible, la radicalitat demòcratica del seu nucli farà que es posin al costat del govern i del sentir majoritari del país i es posaran a treballar perquè el referèndum vinculant organitzat per Catalunya sigui un èxit i els catalans poguem decidir lliurement el nostre futur".





Demòcrates de Catalunya ha acordat avui ratificar la seva incorporació al Pacte Nacional pel Referèndum, sempre i quan la via sorgida de la cimera sigui paral•lela i no retardi els preparatius de la organització del referèndum per part del govern.



Finalment, Demòcrates de Catalunya ha manifestat el desig que partits i entitats pactem una campanya conjunta i ha afirmat que Demòcrates Pel Sí continua la seva campanya a favor del sí a la independència. A la ciutat de Tàrrega s'inicia els actes territorials d'enguany i el dia 21 de gener, a la ciutat de Barcelona, es farà un acte per guanyar el sí a la independència a la xarxa social de Twitter, amb experts en aquest àmbit.