Hi ha moviments en el centre dreta català, i una de les operacions que s'està covant des de fa mesos és la constitució d'un laboratori d'idees o think tank que jugui un paper clau en el rearmament de la dreta catalana. L'ex-cap de comunicació d'Artur Mas i ara president del consell assessor d'Endesa a Catalunya, David Madí, és el principal inspirador de l'operació.

L'aparició del Col·lectiu Catalans Lliures ha estat un pas més d'aquest projecte que vol competir amb la suposada hegemonia ideològica de l'esquerra a Catalunya. En l'acte de presentació d'aquest grup, el setembre passat, els seus fundadors ja van fer referència al predomini de les idees socialdemòcrates en la societat catalana i a la necessitat de plantar-hi cara, defensant les reduccions d'impostos i els valors del lliure mercat. També mantenen una posició prosobiranista.



Desvinculat de partits



Es vol que el think tank estigui del tot desvinculat de partits polítics. Constituït com a fundació, el laboratori ideològic inspirat per Madí inclourà un patronat format per dirigents polítics que regirà l'entitat i un de patrons econòmics constituït per patrocinadors i empresaris, però que no tindran dret a vot.



El president del think tank serà probablement l'empresari i ex-directiu de Telefónica Carles Colomer. En el patronat hi haurà membres del Col·lectiu de Catalans Lliures i del grup Students for Liberty, una plataforma internacional de joves liberals, que no són ni pretenen ser un partit polític. Aquest requisit descarta el moviment Lliures, liderat per Antoni Fernández Teixidó, també d'ideologia liberal però del tot crític amb el procés sobiranista.



Els think tanks conservadors nord-americans, un model



La ideologia neoliberal, més que liberal, del nou laboratori ideològic és evident. Com també de clara influència nord-americana. Ho demostra el fet que s'estan fent gestions intenses per garantir un gran acte de presentació a Barcelona de cara a la primavera, probablement a l'abril, amb presència de polítics dels EUA marcadament conservadors. Un dels que es voldrien portar és Ron Paul, ex-candidat a la Casa Blanca i líder de l'anomenat sector llibertari del Partit Republicà, el més antiestatalista i favorable a la reducció dràstics d'impostos. També s'està gestionant la presència de membres d'altres plataformes o partits liberals.



L'American Enterprise Institute (AEI) és el think tank vist amb més simpatia pels qui impulsen el projecte. Es tracta de tot una institució en la xarxa conservadora als Estats Units. Del seu dretanisme en dona una bona mostra el fet que té entre els seus ideòlegs l'ex-vicepresident Dick Cheney, cap del grup de neocons que tanta influència va tenir en els anys de l'administració Bush.



Altres centres ideològics de la mateixa ona que tenen importància als EUA i que són seguits amb interès pels impulsors del think tank català són el Cato Institute, de línia més llibertària i independent dels republicans, i la Heritage Foundation, aquesta més radical i propera al Partit Republicà i que manté una relació estreta amb la fundació FAES.



Pep Martí



(Servei de Nació Digital per a Tribuna)