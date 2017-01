El proper dimarts 24 de gener Puigdemont, Junqueras i Romeva explicaran al Parlament Europeu el referèndum que Catalunya celebrarà aquest 2017

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, i el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, faran una compareixença dimarts vinent, 24 de gener, al Parlament Europeu per explicar el referèndum vinculant que Catalunya celebrarà el proper mes de setembre per decidir el futur polític del país. L'acte The Catalan Referendum tindrà lloc a les 19.00 hores al Parlament Europeu, a Brussel·les.