Intel·lectuals cristians. Compromís i pluralitat.

Els intel·lectuals cristians, a Catalunya i al món, mantenen un compromís cívic i de fe, de llibertat i pluralitat. S'ha posat de relleu en el II Congrés de Qüestions de Vida Cristiana (QVC) organitzat pels editors d'aquesta revista (Fundació Joan Maragall i Abadia de Montserrat).





El número 256 de la revista tracta sobre "Recuperar la dignitat intel·lectual del catolicisme". S'escriu en l'editorial: "Contra el que sovint s'afirma, la intel·lectualitat catòlica no és un tot homogeni i gris, un gran ramat que segueix cegament les consignes del pastor, per dir-ho amb la metàfora que Friedrich Nietzsche repudiava, sinó un univers de colors i de tonalitats molt diferents que revela la riquesa d'hermenèutiques i de sensibilitats intel·lectuals que creixen a redós de l'Evangeli. Tots ells, junts, són un exemple de la pluralitat inherent a l'opció cristiana i de com aquesta opció, lluny de segrestar el pensament i la llibertat, és una font que activa l'exercici del pensar i l'esperit de llibertat".



Algunes de les idees exposades segueixen a continuació. Josep Maria Carbonell (president del patronat de la Fundació): "L'intel·lectual catòlic ha de donar raó de la fe en les nostres societats (...) Cal reivindicar la intel·lectualitat i alhora la importància d'una fe raonada".



Lluís Duch (monjo de Montserrat): "La cultura de l'altre, l'estranger, també ajuda a dissenyar el propi missatge cristià, l'imprescindible cristià (...) L'intel·lectual cristià ha de lluitar i perseverar contra l'apropiació del sagrat de manera política (...) L'intel·lectual dels nostres dies ja no te el centre a Roma sinó que aquest s'ha desplaçat fora d'Europa".



Francesc Torralba (director de Qüestions). "L'intel·lectual cristià ha d'articular-se al voltant d'un missatge d'esperança (...) Ha de tenir l'audàcia de llegir els grans pensadors ateus (...) Ha de reconèixer i estimar les grans obres de la cultura laica i les seves aportacions (...) El compromís de l'intel·lectual demana abandonar el puritanisme moral (...) La visibilitat és allò que el Papa Francesc anomena l'Església en sortida (...) La vida intel·lectual inspirada en el cristianisme ha de fer un crit profètic en defensa dels més vulnerables (...) El compromís amb la racionalitat és un antídot per no caure en la credulitat, en el fideisme".