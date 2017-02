Mas desafia l'Estat a fer una oferta que es voti al costat de la independència

Acte inèdit al teatre Kursaal de Sant Sebastià. Els ex-presidents Artur Mas i Juan José Ibarretxe han compartit escenari davant de 1.800 persones per analitzar els processos català i basc amb mirada de present i de futur.

Mas ha volgut denunciar les "agressions" de l'Estat en forma de "reconquesta competencial" i de "politització de la justícia". "El Tribunal Constitucional estava comprat [quan va decidir sobre l'Estatut], així de clar", ha considerat. També s'ha queixat de la judicialització del procés.



Sobre què passarà el 2017, l'ex-president ha indicat que el Parlament aprovarà "algunes lleis" que seran immediatament recorregudes, i que "donaran cobertura legal i legitimitat al referèndum i a la substitució d'una sobirania per una altra". "Arribar fins al final del procés és fonamental. L'alternativa a no seguir endavant seria, simplement, tirar la tovallola. I no hem fet això per llançar-la", ha resumit.



"No estem instal·lats en la desobediència i la unilateralitat", ha considerat Mas, almenys en aquesta fase. Al mateix temps, però, ha indicat que quan tens un projecte clar i la determinació, "has de prosseguir". "Això és el que estem fent", ha considerat. Sobre la possibilitat d'una oferta de l'Estat, ha considerat que caldria votar-la al costat de l'opció de la independència.



Urnes i lleis



"Aquest any tindrem efemèrides per recordar", ha pronosticat l'ex-president de la Generalitat, que ha volgut deixar clar que el procés neix des de la ciutadania, "no des d'un despatx". "És un moviment pacífic que no ve dels que tenen només cognoms catalans", ha destacat Mas, que ha insistit en la "pulcritud democràtica" i l'aposta "permanent" per la legalitat del sobiranisme. "La clau són les urnes i les lleis", ha manifestat el màxim dirigent del PDECat.



Mas ha ressaltat que el 9-N va ser un "missatge clar" de "pèrdua de por" envers l'Estat. "Això va tenir una gran repercussió internacional, i jo sabia que allò no era suficient. Calia fer una segona volta d'aquella jornada, i va passar el setembre del 2015", ha apuntat sobre les eleccions plebiscitàries. Segons l'ex-president, els quatre grans moments que expliquen el procés són els comicis del 2012, el 9-N, les plebiscitàries i la "dinàmica de vetos" que va acabar amb ell fora de la Generalitat.



El camp base d'Ibarretxe



"Junts viurem la sensació del triomf. Gràcies a tu, Artur, i gràcies a Catalunya", ha assenyalat l'ex-lehendakari al principi de la seva intervenció. Ibarretxe ha contraposat el cas català amb el d'Escòcia i el Québec, i ha qualificat d'arguments "podrits" els arguments segons els quals en un referèndum sobre la independència de Catalunya hi haurien de votar tots els espanyols. "No oblidem mai que si el dret a decidir encalla, és perquè encalla a Catalunya o al País Basc, no perquè passi a Madrid o a Brussel·les", ha determinat.



L'ex-dirigent del PNB ha assegurat que la Generalitat "ha agafat el relleu" d'Euskadi, i ha apuntat que els bascos van posar el "camp base" del dret a decidir. Ibarretxe ha comparat el camí independentista amb una expedició a l'Everest, i ha indicat que els catalans van prendre la iniciativa després que el País Basc s'aturés al camp base número dos. "Esperem que els que vinguin ho facin millor que nosaltres", ha ressaltat.



L'ex-president basc ha apuntat que l'any 2030 Catalunya i Euskadi ja seran actors de ple dret en el panoraman internacional. "Cal adaptar la llei. Si s'ha de canviar la Constitució, que es faci. On és el problema?", s'ha preguntat Ibarretxe. "O ho fem junts, o ens equivoquem. Aquest és el concepte fonamental", ha resumit.



"Un futur millor"



Gure Esku Dago, la plataforma sobiranista basca que ha promogut l'acte, ha assenyalat que els catalans estan convertint-se en un "exemple". "Som dos pobles que volen decidir el seu futur, actuar amb dignitat i solidaritat. Dos pobles que confien un futur millor", ha assenyalat una de les portaveus de l'associació. "Molts ànims davant les dificultats. Ànims, força i coratge", ha ressaltat.



